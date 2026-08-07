Manualidades de Gamer: 3 ideas creativas para personalizar tu escritorio con portavasos inspirados en videojuegos

Las redes sociales son las plataformas más elegidas a la hora de buscar actividades para entretenerse o desconectarse de la rutina. Entre las prácticas que se pueden encontrar se destacan las manualidades que por lo general están acompañadas de tutoriales muy fáciles de replicar.

Las manualidades han traspasado las paredes del ámbito escolar y se están convirtiendo en un gran pasatiempo en los hogares. Grandes y chicos comparten el momento de creatividad, inspirado en películas, videojuegos, series o dibujos animados.

Manualidades de Gamer

Lo cierto es que animarse a crear con nuestras propias manos es un gran paso y no requiere de ningún tipo de conocimiento especial. Al respecto, hoy te proponemos descubrir 3 ideas de portavasos creativos paso a paso y que te permitirán decorar tu Set Up Gamer.

Posavasos de Píxel Art con cuentas hama / perler beads

Materiales: Cuentas Hama/Perler de colores, placa base con pinchos, papel de horno y plancha doméstica.

Ideas de diseño



Champiñón de Super Mario: Rojo (vida) o verde (1UP).

Pokébola: Diseño circular clásico en rojo, blanco y negro.

Fantasmas de Pac-Man: Blinky (rojo), Inky (azul) o Clyde (naranja).

Paso a paso



Diseña el patrón colocándolo en la placa base con ayuda de un patrón de píxel art descargado o dibujado a mano. Cubre el diseño con papel de horno. Aplica la plancha a temperatura media con movimientos circulares durante 10-15 segundos hasta que los granos se fundan ligeramente. Deja enfriar debajo de un libro pesado para que quede perfectamente plano.

Portavasos para tu Set Up Gamer

Las siguientes ideas de manualidades inspiradas en el estilo Gamer permitirán transformar tu escritorio con posavasos temáticos de videojuegos, utilizando materiales fáciles de conseguir y con técnicas muy sencillas:

Posavasos de disquetes de colección

Materiales: Disquetes viejos de 3.5", impresiones con sellos/logos de tus juegos favoritos, pegamento vinílico o barniz protector, y lámina de corcho adhesivo para la base.

Ideas de diseño



Personaliza la etiqueta central con títulos icónicos como DOOM, Monkey Island, Half-Life o StarCraft.

Paso a paso



Limpia bien la superficie del disquete. Imprime y recorta la etiqueta temática adaptada al tamaño del rectángulo central del disquete. Pega la etiqueta y aplica una capa fina de barniz al agua o pegamento vinílico para impermeabilizar la superficie contra la humedad de los vasos. Recorta un cuadrado de corcho del tamaño del disquete y pégalo en la cara posterior para evitar deslizamientos y proteger la madera del escritorio.

Posavasos de resina o EVA con botones de consola

Materiales: Goma EVA gruesa (o madera MDF), pintura acrílica y sellador mate/brillante impermeable.

Ideas de diseño



PlayStation: Base negra o gris con la figura geométrica centrada en su color correspondiente.

D-Pad (Cruceta): Silueta en forma de cruz con las flechas direccionales grabadas o pintadas.

Super Nintendo (SNES): Botones A, B, X, Y en los colores amarillo, azul, verde y rojo sobre fondo gris.

Paso a paso

