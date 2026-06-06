Manualidades de Ladybug: 5 ideas para hacer el antifaz

Ladybug es un personaje muy popular entre los más chicos y podemos verla plasmada en distintos lugares. Su disfraz es muy requerido por lo que te vamos a contar cómo hacer el antifaz.

Caminos de la Vida | Programa 6 Junio 2026

Crear un antifaz de Ladybug es una manualidad divertida, fácil y perfecta para cumpleaños o disfraces. Aquí tienes 5 ideas creativas con diferentes materiales para que elijas la que más te guste.

¿Cómo hacer un antifaz de Ladybug?

El clásico de Goma Eva (Foami)

Esta es la opción más resistente y llamativa. Lo que necesitas es; Goma eva roja (puede ser con brillo o glitter), goma eva negra, tijeras, pegamento y elástico.

Cómo hacerlo: Dibuja la silueta del antifaz en la goma eva roja y recórtala junto con los agujeros para los ojos. Corta pequeños círculos de goma eva negra y pégalos por toda la superficie. Sujeta el elástico a los costados.

De Fieltro suave

Aquí tenemos una idea genial para los más pequeños porque es blando, cómodo y no raspa la cara. Lo que necesitas es: Tela de fieltro roja y negra, hilo negro (o pegamento para tela) y resorte suave.

Cómo hacerlo: Usa una plantilla para recortar la base en fieltro rojo. Puedes pegar los círculos negros con silicón frío o coserlos para un acabado más profesional y duradero.

El antifaz de fieltro es ideal.|Pinterest

Imprimible para colorear

Esta es la alternativa más rápida, económica y perfecta como actividad para una fiesta infantil. Lo que necesitas es: Papel grueso o cartulina blanca, impresora, marcadores o crayones rojos y negros, y un palito de madera.

Cómo hacerlo: Descarga un diseño base, imprímelo y deja que los niños pinten el fondo de rojo y las manchas de negro. En lugar de usar elástico, pega un palito de madera en un extremo para que lo sostengan con la mano.

Con pintura facial (Makeup Mask)

En el caso de que no quieras usar un objeto físico, puedes recrear el antifaz directamente sobre la piel. Para ello lo que necesitas es: Pintura artística para piel (al agua o en crema) de color rojo y negro, pincel y una esponja de maquillaje.

Cómo hacerlo: Con la esponja, delimita y rellena la zona de los ojos con el color rojo. Una vez seco, usa el pincel y la pintura negra para dibujar el contorno del antifaz y añadir los círculos característicos de la mariquita.

Esta es otra super idea.|Pinterest

De platos de cartón reciclados

Por último, tenemos una opción ecológica y con volumen para hacer en el colegio o el hogar. Para ello lo que necesitas es: Un plato de cartón blanco o rojo, pintura acrílica, tijeras y cordón.

Cómo hacerlo: Corta el plato de cartón por la mitad. Dale forma curva a los bordes para simular el antifaz y recorta el espacio de los ojos. Píntalo de rojo, añade los puntos negros con tus dedos o un pincel y añade el cordón para sujetarlo.