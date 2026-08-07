Los signos que son bendecidos por el universo con suerte espiritual a partir de hoy 7 de agosto: los horóscopos de Mhoni Vidente

El horóscopo de hoy 7 de agosto presenta cambios en las predicciones energéticas. De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, solo cinco signos del zodiaco estarán más favorecidos porque reciben una energía especial antes del Portal Infinito, un momento que traerá suerte espiritual y nuevas oportunidades. Estos son los signos más afortunados del día:

1. ♋ Cáncer

La energía favorece los proyectos relacionados con la prosperidad y la estabilidad económica. El ritual de ocho monedas puede utilizarse como símbolo para establecer intenciones de abundancia y enfocarte en tus objetivos. En el amor, llegarán nuevas emociones y conexiones con personas compatibles contigo. Si estás soltero, mantente abierto a conocer a alguien diferente y permitir que nuevas experiencias formen parte de tu vida, indica el horóscopo .

2. ♒ Acuario

Las puertas de la abundancia y la prosperidad comienzan a abrirse para Acuario. Esta etapa puede ayudarte a recuperar la confianza en tus capacidades y avanzar hacia nuevas metas económicas. En el amor, será importante cerrar definitivamente los ciclos del pasado para permitir que nuevas experiencias lleguen a tu vida y abrir espacio a nuevas conexiones.

3. ♈ Aries

Se avecina una etapa de abundancia y crecimiento económico para Aries. En el amor, será un buen momento para abrirte a conocer personas nuevas y permitir que surjan conexiones diferentes. En el dinero, pueden presentarse oportunidades relacionadas con herencias, inversiones o nuevos recursos económicos. Analiza cada propuesta antes de tomar una decisión para elegir el camino más conveniente.

4. ♊ Géminis

Comienza una etapa de renovación y cambios positivos para Géminis. Este despertar puede llevarte a tomar decisiones importantes y cerrar situaciones que durante mucho tiempo estuvieron pendientes. En el ámbito económico, es un buen momento para resolver asuntos relacionados con pensiones, deudas o trámites pendientes. Organizar estos temas permitirá avanzar con mayor tranquilidad.

Lee el horóscopo y predicciones de Géminis para hoy.|(CANVA)

5. ♍ Virgo

Se abre una etapa favorable para el crecimiento personal y económico de Virgo. Las circunstancias pueden ayudarte a avanzar, siempre que mantengas claros tus objetivos y seas constante. Para atraer abundancia, puedes utilizar incienso de sándalo y los colores blanco y rojo como elementos simbólicos. En el amor, deja de mirar hacia el pasado y permite que nuevas conexiones lleguen a tu vida.