¡Última hora! Azalia regresa a Survivor México La Reliquia en Llamas después de vivir en el exilio

Las tardes en el reality de supervivencia más extremo de la televisión mexicana comenzaron llenas de sorpresas, pero lo ocurrido en la más reciente jornada ha dejado a la audiencia con la boca abierta.

Tras el intenso enfrentamiento del 22 de julio entre las tribus de Halcones y Jaguares por el codiciado Tótem de Inmunidad Grupal —donde además se disputó un premio de consolación consistente en un muffin para cada integrante del equipo ganador— todo apuntaba a que la competencia perdía a una de sus figuras más polémicas.

¿Quién fue la primera expulsada de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Durante los duelos, la tensión se elevó al máximo, pues al finalizar el reñido encuentro y celebrarse el respectivo consejo tribal, se anunció que Azalia Ojeda se convertía en la primera eliminada de Survivor México: La Reliquia en Llamas. De manera dramática, la participante tuvo que despedirse de sus compañeros entre muestras de asombro y resignación.

Azalia Ojeda regresa a Survivor México La Reliquia en Llamas

Sin embargo, para quienes pensaban que el camino de la concursante había llegado a su fin definitivo dentro de las playas caribeñas, la realidad resultó ser muy distinta. La supuesta expulsión no fue más que un espejismo dentro de la narrativa del programa: Azalia no abandonará la competencia (todavía), sino que fue enviada directamente a vivir al exilio, aislada por completo de la dinámica del resto de los competidores.

Lejos de estar fuera del juego, el destino de la superviviente dará un vuelco inesperado. Para poder reincorporarse a la alineación de la tribu Jaguar, la participante deberá enfrentarse a un duro reto.

¿Cómo ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes a las 6:30 p.m. En cuanto a los domingos el programa inicia a las 6:00 p.m. Si quieres verlo desde un dispositivo móvil, puedes hacerlo a través del sitio web de TV Azteca UNO y la app.

