Manualidades de KPop Demon Hunters: 4 ideas para hacer cojines de crochet para niños y niñas

El fenómeno de las KPop Demon Hunters sigue más fuerte que nunca y miles de niños son fanáticos de la historia. Por eso no es raro que los artículos inspirados en la película sean tan buscados, ya sea con artículos de colección comprados, o con bonitas manualidades que sirven muy bien para decorar las habitaciones con un toque divertido.

Crochet de KPop Demon Hunters: los 4 cojines que quedan hermosos en manualidades de crochet

Colección de cojines de crochet con todas las HUNTRIX. Si tus hijos no pueden elegir cuál de ellas es su favorita, puedes hacerles una mini colección de crochet para cojines. En una almohada van todas las integrantes de las HUNTRIX y luego cada muñequita en una pieza sola. Aquí los colores más importantes son el negro, el rosa y el morado. 4 diseños de cojines de crochet inspirados en los personajes de KPop Demon Hunters|Imagen creada con IA

Almohadas de las KPop Demon Hunters bordadas solo con las siluetas. Para una decoración más aesthetic, está la opción de tejer crochet inspirado en las KPop Demon Hunters, pero solo tomando su silueta como referencia. La clave está en detallar a la perfección sus icónicos trajes y peinados, pero dejando el rostro completamente plano.

4 diseños de cojines de crochet inspirados en los personajes de KPop Demon Hunters|Pinterest

Almohada divertida del gato demonio de las KPop Demon Hunters . Así como en la vida real, las mascotas son las mejores compañeras de aventuras y para las KPop Demon Hunters esta no es la excepción. En este caso, puedes optar por tejer manualidades que representen a su "gato demonio" y el material indispensable son los hilos azules para su llamativo pelaje.

4 diseños de cojines de crochet inspirados en los personajes de KPop Demon Hunters|Pinterest

. Así como en la vida real, las mascotas son las mejores compañeras de aventuras y para las KPop Demon Hunters esta no es la excepción. En este caso, puedes optar por tejer manualidades que representen a su "gato demonio" y el material indispensable son los hilos azules para su llamativo pelaje. Cojín de crochet suavecito inspirado en Rumi. Una de las consetidas de los niños y niñas que aman KPop Demon Hunters es Rumi, quien llama la atención con su excéntrico pelo morado y su actitud tan valiente. Así que si quieres hacer manualidades inspiradas en este personaje animado, puedes confeccionar su cuerpo ligeramente "pachoncito" y unirla con un fondo muy colorido. 4 diseños de cojines de crochet inspirados en los personajes de KPop Demon Hunters|Imagen creada con IA

Lo mejor de estas manualidades de KPop Demon Hunters para niños y niñas, es que no hay reglas a la hora de crearlos y se pueden hacer una infinidad de versiones. Además, es una gran manera de mantenerte entretenida y hasta puede servir de actividad recreativa para pasar un rato en familia.