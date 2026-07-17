3 tonos de labial para mujeres de 40 años que aportan luz y elegancia al rostro

Aunque suene increíble, usar el estilo de maquillaje adecuado para cada edad ayuda a que la apariencia luzca impecable en todo momento. En el caso de la boca no es diferente y en realidad conviene apostar por tonos de labial que suavicen las facciones, iluminen el rostro y se vean sofisticados para cualquier ocasión porque son muy versátiles.

¿Qué labiales favorecen a las mujeres mayores? 3 tonos que le quedan preciosos a mujeres 40+

Rosa malva . Para un look elegante y discreto que se pueda usar de día o de noche, los lápices labiales en color rosa malva se ven maravillosos y le quedan increíble a todas las pieles maduras . Se trata de un color que cuenta con ligeros matices fríos que neutralizan la piel y contribuyen a un especto revitalizado, sobre todo cuando se combina con un blush cálido en crema para una textura "jugosa". Usar el tono de labial correcto ayuda a iluminar las pieles maduras|Instagram. @sofiavergara

Ciruela con textura aterciopelada . Si eres más de colores intensos que combinen con maquillajes llamativos, entonces los labiales en tonos ciruela con acabado tipo terciopelo se volverán tus preferidos si tienes más de 40 años . Y es que a diferencia de los vinos muy matificados, estas variantes iluminan el rostro sutilmente sin endurecer las facciones para un efecto rejuvenecido al instante. Le va bien a morenas y rubias. Usar el tono de labial correcto ayuda a iluminar las pieles maduras|Pinterest

Rojo cereza. Unos labios rojos nunca pasan de moda y son el must perfecto para elevar la imagen los 365 días del año. En el caso de mujeres de 40 años en adelante, los tonos de labial rojo tipo cereza quedan espectaculares y le dan vida a la piel con una sola pasada. Dependiendo de la ocasión, puedes complementar con un look de ojos dramático o dejar todo el protagonismo al lipstick con un "makeup no makeup".

Usar el tono de labial correcto ayuda a iluminar las pieles maduras|Instagram. @_emily_blunt_

Uno de los mejores tips de maquillaje para las mayores de 40 años que quieran que su rostro se vea revitalizado con un poco de labial, está en elegir fórmulas que no se cuarteen para que no resalte las líneas de la boca. Además, esto favorece a que los puedas estar retocando sin que se vea saturado.