Manualidades de Minecraft: 5 ideas para hacer muñecos de los personajes

El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de México afirma que el arte es un lenguaje que hará que niñas, niños y adolescentes se expresen a través de sus diferentes elementos y materiales. “Será su creatividad e imaginación las que tengan un papel relevante en todo el proceso”, remarca en un informe.

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Es en este punto que diferentes profesionales invitan a los adultos a promover en sus hijos el hábito de hacer manualidades, y acompañarlos en el proceso. Al respecto, la Inteligencia Artificial y las redes sociales ofrecen una gran cantidad de ideas que pueden resultar muy entretenidas para los más pequeños y sus familias.

¿Qué es Minecraft?

Es cierto que la tecnología tiene un gran peso en el presente, motivo por el cual muchos niños y adolescentes pasan horas frente a las pantallas. Algunas propuestas son los videojuegos y uno de los más populares es Minecraft, caracterizado por su estética única de bloques tridimensionales que representan distintos materiales de la naturaleza, como tierra, piedra, madera y agua.

El videojuego, de acuerdo a fuentes consultadas a través de la Inteligencia Artificial (Gemini), no impone metas fijas al jugador, lo que otorga una libertad absoluta para explorar un entorno infinito generado de forma procedimental. Además, los usuarios pueden recolectar recursos, fabricar herramientas y construir desde chozas simples hasta ciudades enteras, todo estructurado mediante la colocación y destrucción de estos característicos cubos.

¿Cómo hacer muñecos de Minecraft?

Teniendo en cuenta lo señalado sobre las características del videojuego Minecraft y la entendible necesidad de apartar un poco a los más pequeños de las pantallas, la creación de manualidades con esta temática se torna interesante.

Además, como el juego está basado en cubos, es una de las temáticas más fáciles para replicar con materiales reciclados y cosas que seguro ya tenemos en casa. Gemini nos comparte 5 ideas prácticas y creativas para armar nuestros propios personajes con diversas técnicas de manualidades:

Muñecos articulados con cajas de fósforos: Las cajas de fósforos vacías son ideales porque imitan a la perfección las proporciones rectangulares de las extremidades de Minecraft.



Materiales: 6 cajas de fósforos por personaje (1 para la cabeza, 1 para el torso, 2 para los brazos y 2 para las piernas), pegamento, tijeras y papel de colores (o témperas).

Paso a paso

Forrá o pintá cada caja según el personaje. Por ejemplo, si hacés a Steve, la de la cabeza va de color piel y marrón; el torso, de azul; y las piernas, de celeste. Dibujá las caras y los detalles con marcadores. Para que sea articulado, uní los brazos y las piernas al torso usando un trozo pequeño de lana o un ganchito mariposa. ¡Así podrá moverse!

Personajes cúbicos con rollos de papel higiénico: Una opción clásica de reciclaje que se transforma por completo si la "cuadriculás".



Materiales: Rollos de cartón, tijeras, regla, pintura o papeles de colores.

Paso a paso

Para romper la forma cilíndrica del rollo, aplastalo y marcalo con los dedos para formarle cuatro aristas bien definidas. ¡Ahora tenés un tubo cuadrado! Cortá secciones para las distintas partes: un cubo para la cabeza y un rectángulo más largo para el cuerpo. Podés hacer un Creeper pintando todo de verde, usando un marcador negro para los ojos y la boca pixelada, y agregando cuatro cubitos de cartón abajo como patas.

Figuras sólidas con bloques de madera vieja: Si tenés restos de listones de madera de alguna obra o tacos viejos, esta opción es súper duradera y queda genial como decoración.



Materiales: Tacos de madera cúbicos o rectangulares, lija, pinturas acrílicas y pinceles.

Paso a paso

Lijá bien los bordes de la madera para evitar astillas. Pintá una base de color sólido (por ejemplo, rosa para un chancho o negro para un Enderman). El truco pixelado: Usá una esponja vieja cortada en un cuadradito chiquito a modo de sello. Mojala en tonos similares (distintos tonos de verde para el Creeper, por ejemplo) y ve dando golpecitos para crear el efecto de píxeles característico del juego.

Miniaturas con tapitas de plástico: Una idea genial para hacer personajes a escala miniatura y armar un tablero de juego.



Materiales: Tapitas plásticas cuadradas (las de algunos envases de leche o jugos vienen así) o tapitas comunes, pegamento fuerte (o silicona caliente) y marcadores permanentes.

Paso a paso

Pegá una tapita sobre otra para simular el cuerpo. Para un Creeper, por ejemplo, pegás tres tapitas verdes en columna.

Con marcadores indelebles (o pedacitos de cinta adhesiva de color), diseñá la cara pixelada en la tapita superior.

Son ideales porque quedan firmes y los chicos pueden jugar con ellos sin miedo a que se rompan.

Personajes blanditos con esponjas de cocina: Si querés muñecos que se puedan apretar (tipo squishies), las esponjas son tus mejores aliadas por su textura y forma.



Materiales: Esponjas de cocina de colores (las verdes y amarillas sirven directo, si no, se pueden pintar), tijeras y pintura textil o acrílica.

Paso a paso