Manualidades de Minions: 3 ideas para hacer tus propios personajes de forma creativa
Manualidades de Minions. Descubre estas 3 ideas creativas para hacer en casa y con material reciclado.
Muchas enfermedades cognitivas o problemas psicomotrices que sufren personas de cualquier sexo y edad pueden mejorar y llegar a curarse gracias a las manualidades o las actividades cotidianas y sencillas, revela un informe difundido por el Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (UNCuyo-Argentina).
Esta entidad pone de relieve que todas las personas podemos mejorar molestias y decaimientos con actividades manuales, obteniendo grandes beneficios. Por este motivo, sus expertos aconsejan incluir en nuestro día a día este tipo de actividades para descubrir sus beneficios, tanto a corto como a largo plazo.
Proyectos de manualidades
Teniendo en cuenta que las manualidades son aconsejadas en el presente que vivimos, darnos una idea de qué podemos hacer demanda del poder de nuestra imaginación. Sin embargo, se pueden explorar plataformas virtuales usando palabras clave como “#ManualidadesConCartón" o "DIY decor".
@jheraldinaguilar Para mi muñeco que ama los minions; se ha visto la película 1'430.00 o por ahí va la cuenta 😬🤭💕 . . . . . . . . #reciclaje #manualidades #manualidadesfaciles #manualidadesencasa #minions #portalapices #manualidadestiktok #creando #crear #contenido ♬ Love Story - TonsTone
Esta acción nos ayudará a buscar tutoriales detallados paso a paso o acceder a aplicaciones dedicadas a las manualidades. Además, podemos filtrar los proyectos por nivel de dificultad, tipo de material y el tiempo que deseamos invertir.
Manualidades de Minions
Al ponernos a buscar ideas estas se multiplican y es por eso que en esta oportunidad nos hemos centrado en manualidades relacionadas con los populares Minions. Estos personajes amarillos no solo despiertan fanatismo en la gran pantalla sino que podemos recrearlos con nuestras propias manos y tenerlos en nuestro hogar.
A continuación se detallan las 3 ideas más creativas, económicas y perfectas para reciclar materiales cotidianos y crear tus Minions poniendo a prueba tus habilidades para las manualidades:
Minions con rollos de cartón
Materiales
- Rollos de cartón.
- Témperas o acrílicos (amarillo, azul y negro).
- Tapitas de botellas plásticas (de gaseosa o agua).
- Marcador negro grueso.
- Plasticola o silicona líquida.
Paso a paso
- Pintar la base: Pinta dos tercios del tubo de color amarillo y el tercio inferior de color azul para simular el clásico jardinero. Deja secar bien.
- Los ojos con tapitas: Pinta el fondo de una o dos tapitas de plástico de color blanco, y dibújale el centro negro de la pupila. Pega las tapitas en la parte amarilla del tubo.
- Detalles finales: Con el marcador negro, dibuja la tira de los anteojos alrededor de la cabeza, una gran sonrisa y, si quieres, algunos pelos locos en la parte superior.
Minions "Minis" con cápsulas de café o huevos Kinder
Materiales
- Cápsulas de café (limpias y vacías) o cápsulas de huevos Kinder.
- Retazos de tela de jean vieja (o cartulina azul).
- Ojitos locos para manualidades (o blisters de pastillas vacíos).
- Pegamento.
Paso a paso
- El cuerpo: Si usas la cápsula de huevo Kinder, el color amarillo ya viene de fábrica. Si usas cápsulas de café de aluminio, elegí las amarillas o píntalas.
- La ropa: Corta una pequeña tira de tela de jean vieja o cartulina azul y pégala rodeando la parte inferior de la cápsula para armar el pantalón.
- La mirada: Pega uno o dos ojitos locos en la parte superior. Tip de reciclaje extremo: Si no tenés ojitos locos, puedes recortar la cavidad redonda de un blister de pastillas vacío, meterle un pedacito de papel negro adentro y pegarlo sobre un fondo blanco.
Minions de piedra para el jardín o escritorio
Materiales
- Piedras de río (busca las que sean más ovaladas, lisas y alargadas).
- Acrílicos (amarillo, azul, blanco y negro).
- Barniz transparente (opcional, para proteger la pintura).
Paso a paso
- Preparar la superficie: Lava bien las piedras para quitarles la tierra y déjalas secar al sol.
- Pintar el fondo: Pinta toda la piedra de amarillo. Vas a necesitar un par de manos para que el color quede bien pleno.
- Delimitar la ropa: Pinta la base de la piedra de azul, subiendo un poquito por los costados para simular los tiradores del jardinero.
- Rostros únicos: Usa el color blanco y negro para pintar los ojos directamente sobre la piedra. Con un pincel fino o marcador, haz los detalles de la boca y las costuras del pantalón. Si van a estar a la intemperie, una capa de barniz les va a dar un brillo genial y los va a proteger de la humedad.