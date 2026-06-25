Manualidades de Minions: 3 ideas para hacer tus propios personajes de forma creativa

Muchas enfermedades cognitivas o problemas psicomotrices que sufren personas de cualquier sexo y edad pueden mejorar y llegar a curarse gracias a las manualidades o las actividades cotidianas y sencillas, revela un informe difundido por el Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (UNCuyo-Argentina).

Esta entidad pone de relieve que todas las personas podemos mejorar molestias y decaimientos con actividades manuales, obteniendo grandes beneficios. Por este motivo, sus expertos aconsejan incluir en nuestro día a día este tipo de actividades para descubrir sus beneficios, tanto a corto como a largo plazo.

Proyectos de manualidades

Teniendo en cuenta que las manualidades son aconsejadas en el presente que vivimos, darnos una idea de qué podemos hacer demanda del poder de nuestra imaginación. Sin embargo, se pueden explorar plataformas virtuales usando palabras clave como “#ManualidadesConCartón" o "DIY decor".

Esta acción nos ayudará a buscar tutoriales detallados paso a paso o acceder a aplicaciones dedicadas a las manualidades. Además, podemos filtrar los proyectos por nivel de dificultad, tipo de material y el tiempo que deseamos invertir.

Manualidades de Minions

Al ponernos a buscar ideas estas se multiplican y es por eso que en esta oportunidad nos hemos centrado en manualidades relacionadas con los populares Minions. Estos personajes amarillos no solo despiertan fanatismo en la gran pantalla sino que podemos recrearlos con nuestras propias manos y tenerlos en nuestro hogar.

A continuación se detallan las 3 ideas más creativas, económicas y perfectas para reciclar materiales cotidianos y crear tus Minions poniendo a prueba tus habilidades para las manualidades:

Minions con rollos de cartón

Materiales



Rollos de cartón.

Témperas o acrílicos (amarillo, azul y negro).

Tapitas de botellas plásticas (de gaseosa o agua).

Marcador negro grueso.

Plasticola o silicona líquida.

Paso a paso



Pintar la base: Pinta dos tercios del tubo de color amarillo y el tercio inferior de color azul para simular el clásico jardinero. Deja secar bien. Los ojos con tapitas: Pinta el fondo de una o dos tapitas de plástico de color blanco, y dibújale el centro negro de la pupila. Pega las tapitas en la parte amarilla del tubo. Detalles finales: Con el marcador negro, dibuja la tira de los anteojos alrededor de la cabeza, una gran sonrisa y, si quieres, algunos pelos locos en la parte superior.

Minions "Minis" con cápsulas de café o huevos Kinder

Materiales



Cápsulas de café (limpias y vacías) o cápsulas de huevos Kinder.

Retazos de tela de jean vieja (o cartulina azul).

Ojitos locos para manualidades (o blisters de pastillas vacíos).

Pegamento.

Paso a paso



El cuerpo: Si usas la cápsula de huevo Kinder, el color amarillo ya viene de fábrica. Si usas cápsulas de café de aluminio, elegí las amarillas o píntalas. La ropa: Corta una pequeña tira de tela de jean vieja o cartulina azul y pégala rodeando la parte inferior de la cápsula para armar el pantalón. La mirada: Pega uno o dos ojitos locos en la parte superior. Tip de reciclaje extremo: Si no tenés ojitos locos, puedes recortar la cavidad redonda de un blister de pastillas vacío, meterle un pedacito de papel negro adentro y pegarlo sobre un fondo blanco.

Minions de piedra para el jardín o escritorio

Materiales



Piedras de río (busca las que sean más ovaladas, lisas y alargadas).

Acrílicos (amarillo, azul, blanco y negro).

Barniz transparente (opcional, para proteger la pintura).

Paso a paso

