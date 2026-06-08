Anna Freud, psicoanalista austríaca: “Si algo no te gusta, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud”

Según datos de la Secretaría de Salud (2023), en México existen 357.044 profesionales de psicología, una labor que es fundamental para promover el bienestar emocional de la población y cerrar la brecha de atención en salud mental en el país.

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En un informe, remarca que la participación de psicólogas y psicólogos en sus diferentes ramas han contribuido al estudio, desarrollo y mantenimiento del bienestar emocional y mental de la población. Esto es lo que revela la importancia que tiene la psicología en todas las sociedades.

¿Por qué estudiar a Anna Freud?

Cabe destacar que a lo largo de la historia han sido muchos los profesionales en el ámbito de la psicología que han desarrollado teorías, investigaciones y estudios reveladores. Todos han contribuido para darle mayor cuerpo a esta disciplina y comprender de mejor manera el funcionamiento de la mente humana y sus comportamientos.

Entre estos profesionales se destaca Anna Freud, una destacada psicoanalista austriaca, hija de Sigmund Freud, que dedicó su vida a expandir el legado de su padre, convirtiéndose en la fundadora del psicoanálisis infantil. Estudiarla es fundamental porque revolucionó la psicología al sistematizar los mecanismos de defensa del yo (como la represión y la proyección) y, adiferencia de su padre, adaptó la terapia a las etapas de desarrollo de los niños utilizando el juego y la observación directa.

Anna Freud y una frase poderosísima

El trabajo de Anna Freud transformó la pedagogía, el cuidado infantil y el derecho de familia, demostrando que el análisis no solo sirve para tratar traumas pasados, sino para guiar el crecimiento emocional saludable en el presente, sintetiza Gemini (Inteligencia Artificial).

Es por su legado que muchas de sus premisas se han inmortalizado en el campo de la psicología. En este marco, la frase “Si algo no te gusta, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud” le es atribuida a la psicoanalista austríaca pero, en realidad, esa cita se le atribuye popularmente de forma muy extendida a la escritora y activista estadounidense Maya Angelou.

Sin embargo, la frase encaja a la perfección con el espíritu del psicoanálisis y, específicamente, con el trabajo de Anna Freud sobre los mecanismos de defensa. Ella dedicó gran parte de su vida a estudiar cómo el "Yo" lidia con las dificultades del entorno y el sufrimiento, dejando en claro que cuando el mundo exterior se vuelve hostil o imposible de modificar, nuestra mente activa herramientas internas para procesar esa realidad sin romperse.

En cierto modo, Anna Freud reveló que "cambiar la actitud" es la forma consciente y saludable de hacer lo que la mente intenta hacer de forma automática: adaptar nuestra perspectiva para proteger nuestro bienestar emocional.

