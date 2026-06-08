LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp _0000__0040_AUSTRALIA.webp _0000__0040_BOSNIA.webp _0000__0040_CHEQUIA.webp _0000__0040_CONGO.webp _0000__0040_IRAK.webp 0000__0040_SENEGAL.webp 0000__0040_SUECIA.webp 0000__0040_TURQUIA.webp

ÚLTIMA HORA: Aespa llega a México y se suma a la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las integrantes de aespa serán las representantes del exitosos grupo surcoreano en una actividad especial relacionada con la Copa Mundial FIFA 2026™.

aespa en mexico copa mundial fifa 2026.jpg
|Instagram: aespa_ official

Escrito por: Dulce Olvera

La cuenta regresiva para dar inicio a la Copa Mundial FIFA 2026™ sigue sumando sorpresas y entre ellas una que ha dejado a los fanáticos del futbol y K-pop sorprendidos, pues recientemente se acaba de anunciar que las estrellas surcoreanas Karina y Winter integrandes de aespa visitarán México como parte de la iniciativa especial relacionada a la gran fiesta del balompié.

¿Cuándo se presentarán Karina y Winter en México?

Los fans mexicanos de aespa ya tienen una fecha marcada en el calendario, pues a través de un comunicado de la agencia SM Entertainment se reveló que las integrantes Karina y Winter realizarán su aparición especial en México el próximo 9 de junio, como parte de las actividades relacionadas con la cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La vista de las artistas surcoreanas ha generado una gran expectativa entre los seguidores del K-pop, quienes esperan poder ver de cerca a dos de las figuras más populares de la industria musical asiática, ya que, ambas artistas prometen convertirse en una de las grandes atracciones de esta celebración previa al torneo y respaldando el fuerte vínculo que existe entre México y el fenómeno mundial de este género.

¿Por qué emociona la llegada de las integrantes de aespa a México?

A lo largo de los años, México se ha convertido en uno de los mercados más importantes para el K-pop en Latinoamérica y aespa ha logrado construir una conexión especial con los fans mexicanos, pues desde su primer lanzamiento el grupo ha recibido un gran apoyo por parte de los nacionales, quienes constantemente posicionan sus canciones entre las más escuchadas.

Actualmente, la visita de Karina y Winter para las actividades mundialistas es una muestra más del cariño que existe entre las integrantes sy el público mexicano, pues esta reciente noticia fue recibida con entusiasmo por los MY´s (nombre del fandom de aespa).

Cabe recordar que la agrupación tiene previsto regresar con todas sus integrantes a México con un esperado concierto que forma parte de su gira internacional LIVE TOUR - SYNK: COMPLæXITY, el cual se realizará el próximo 11 de septiembre de 2026 en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vive dondequiera estés: así podrás ver 32 partidos GRATIS y EN VIVO

Tags relacionados
Conciertos