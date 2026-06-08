ÚLTIMA HORA: Aespa llega a México y se suma a la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La cuenta regresiva para dar inicio a la Copa Mundial FIFA 2026™ sigue sumando sorpresas y entre ellas una que ha dejado a los fanáticos del futbol y K-pop sorprendidos, pues recientemente se acaba de anunciar que las estrellas surcoreanas Karina y Winter integrandes de aespa visitarán México como parte de la iniciativa especial relacionada a la gran fiesta del balompié.

¿Cuándo se presentarán Karina y Winter en México?

Los fans mexicanos de aespa ya tienen una fecha marcada en el calendario, pues a través de un comunicado de la agencia SM Entertainment se reveló que las integrantes Karina y Winter realizarán su aparición especial en México el próximo 9 de junio, como parte de las actividades relacionadas con la cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La vista de las artistas surcoreanas ha generado una gran expectativa entre los seguidores del K-pop, quienes esperan poder ver de cerca a dos de las figuras más populares de la industria musical asiática, ya que, ambas artistas prometen convertirse en una de las grandes atracciones de esta celebración previa al torneo y respaldando el fuerte vínculo que existe entre México y el fenómeno mundial de este género.

SM Entertainment confirma que Karina y Winter asistiran a la Copa Mundial de FIFA como parte de Equipo de Expedición de Apoyo de Coca-Cola



Karina (Sprite) y Winter (Toreta)



20260608#aespa #에스파 #KARINA #WINTER @aespa_official pic.twitter.com/qzScg4wcXl — aespa español (@aespaspanish) June 8, 2026

¿Por qué emociona la llegada de las integrantes de aespa a México?

A lo largo de los años, México se ha convertido en uno de los mercados más importantes para el K-pop en Latinoamérica y aespa ha logrado construir una conexión especial con los fans mexicanos, pues desde su primer lanzamiento el grupo ha recibido un gran apoyo por parte de los nacionales, quienes constantemente posicionan sus canciones entre las más escuchadas.

Actualmente, la visita de Karina y Winter para las actividades mundialistas es una muestra más del cariño que existe entre las integrantes sy el público mexicano, pues esta reciente noticia fue recibida con entusiasmo por los MY´s (nombre del fandom de aespa).

Cabe recordar que la agrupación tiene previsto regresar con todas sus integrantes a México con un esperado concierto que forma parte de su gira internacional LIVE TOUR - SYNK: COMPLæXITY, el cual se realizará el próximo 11 de septiembre de 2026 en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.