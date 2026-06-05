Manualidades de Mario Bros: 5 ideas para hacer tus propios personajes

Llega el primer fin de semana de junio y, como cada vez que se inicia un mes, buscamos renovar nuestras energías y la de nuestro hogar. Mientras algunos optan por decorar sus ambientes, otros se inscriben en algún deporte y, por qué no, buscan hacer actividades que antes no hacían.

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Es aquí donde se presenta una gran alternativa que nos aparta de las pantallas, fomenta la creatividad y puede ser compartida. Se trata de las manualidades, una práctica que por lo general está circunscripta al ámbito escolar pero que puede albergarse en el seno de nuestro hogar.

¿Manualidades para grandes y chicos?

Las actividades de manualidades no solo son una excelente opción para compartir entre grandes y chicos, sino que se consolidan como un puente intergeneracional invaluable para el desarrollo emocional y cognitivo, precisa Gemini (Inteligencia Artificial) tras analizar diferentes fuentes de información.

Cuando los adultos y los niños se sientan juntos a crear, se activa un espacio de comunicación horizontal donde se refuerzan los vínculos afectivos, se fomenta la paciencia y se estimula la resolución conjunta de problemas.

“Las manualidades y los juegos manipulativos son una de las mejores herramientas para conectar con ellos, porque implican que el adulto está presente, compartiendo el mismo plano de atención, lo que genera en el niño un profundo sentimiento de seguridad y valía personal”, destaca Álvaro Bilbao, reconocida psicóloga y escritora experta en crianza.

Manualidades de Mario Bros

Ante lo señalado, este fin de semana puede ser la ocasión perfecta para dejar volar nuestra imaginación y compartir entre grandes y chicos de actividades de manualidades. Por suerte, plataformas como Gemini o las redes sociales están llenas de ideas para crear y sin grandes gastos.

En esta oportunidad, la propuesta es emplear las manualidades pero relacionadas con el universo de Mario Bros. El mítico personaje de videojuegos atraviesa a muchas generaciones por lo que las siguientes ideas, con materiales reciclados y fáciles de conseguir, son ideales para que podamos crear nuestros propios personajes:

Personajes con rollos de papel higiénico: Los tubos de cartón son la base perfecta para transformarse en Mario, Luigi o un Goomba.



Materiales: Rollos de cartón, témperas o acrílicos (rojo, verde, azul, marrón), cartulinas de colores y marcadores negros.

Paso a paso

Para Mario/Luigi: Pinta la mitad inferior del tubo de azul (el jardinero) y la mitad superior del color de la remera (rojo o verde). Dibuja la cara en un óvalo de cartulina color piel y pégala en la parte superior. No olvides el clásico bigote recortado en cartulina negra. Para el Goomba: Corta el tubo para que sea un poco más bajo, píntalo de marrón claro y agrégale una "capucha" de cartulina marrón oscuro para simular la cabeza del hongo. Dibuja sus cejas enojadas con marcador.

Sellos de plantas piraña con corchos: Crea tus propios sellos personalizados para estampar cuadernos, bolsas de regalo o dibujos.



Materiales: Corchos de botellas, pintura acrílica roja y blanca, marcador negro de punta fina y un cúter.

Paso a paso

Con la ayuda de un cúter (y mucha precaución), corta la superficie circular del corcho quitando un triángulo pequeño para simular la boca abierta de la planta. Pinta la parte superior del corcho de color rojo brillante y déjala secar. Con la parte trasera de un pincel o un palillo, añade los pequeños puntos blancos característicos. ¡Listo! Solo debes presionar el corcho sobre un almohadón de tinta o pintura y estamparlo. Después puedes dibujarles el tallo verde con marcador.

Imanes de la estrella (Super Star) con cartón y goma eva: Dale un toque de "invencibilidad" a tu heladera o pizarra con las famosas estrellas del juego.



Materiales: Cartón firme de descarte, goma eva amarilla (puede ser con brillo o común), imán en tira (de esos que vienen en los folletos de delivery), pegamento y marcador negro.

Paso a paso

Dibuja y recorta una estrella de cinco puntas en el cartón para que sirva de estructura rígida. Usa ese mismo molde para cortar la goma eva amarilla y pégala sobre el cartón. Con marcador negro indeleble, dibuja los dos ojos ovalados y verticales tan característicos de la Super Star. Pega un trozo de imán en la parte trasera del cartón.

Macetas de bloque con cajas de leche: Transforma un cartón de leche o jugo en los icónicos bloques amarillos que contienen monedas o power-ups, ideales para poner plantas reales o lapiceros.



Materiales: Un tetrabrik vacío y limpio, pintura amarilla (o papel afiche/contact amarillo) y marcador negro o cartulina blanca.

Paso a paso

Corta la caja de leche por la mitad para quedarte con la base cuadrada. Fórrala o píntala completamente de amarillo brillante. En cada una de las caras, dibuja o pega el clásico signo de interrogación (?) en color blanco con un borde negro grueso. Haz los cuatro pequeños tornillos en las esquinas con puntos negros. Si vas a usarlo como maceta para plantas reales, recuerda hacer unos pequeños agujeros en la base para el drenaje.

El fantasma Boo con platos de cartón o plástico: Esta es la manualidad más rápida de todas, perfecta si buscas algo muy visual con cero nivel de complicación.



Materiales: Platos descartables blancos (de cartón o plástico), cartulina blanca y marcadores (negro y rojo).

Paso a paso