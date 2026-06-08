Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños en piel madura para que luzcan sencillos: paso a paso

Los ojos caídos y pequeños pueden hacer que la mirada luzca más cansada con el paso de los años, especialmente cuando la piel pierde firmeza y elasticidad. Sin embargo, no es necesario recurrir a maquillajes complejos para conseguir un efecto rejuvenecedor. Con algunos trucos estratégicos puedes abrir visualmente los ojos, aportar luminosidad y lograr un acabado natural que favorezca a la piel madura.

El paso a paso para maquillar ojos caídos y pequeños en piel madura

La clave está en realzar la mirada sin sobrecargar el maquillaje. De acuerdo con los expertos de L'Oréal Paris, las personas con ojos caídos deben enfocarse en elevar visualmente el rabillo del ojo mediante sombras suaves, delineados estratégicos y pestañas bien definidas. Además, recomiendan apostar por acabados mate y tonos neutros que aporten frescura sin endurecer las facciones.

El primer paso consiste en preparar correctamente la piel. Aplica una crema hidratante ligera o un contorno de ojos para suavizar la zona y evitar que las sombras se acumulen en las líneas de expresión. Este gesto ayuda a que el maquillaje luzca más uniforme durante todo el día.

El primer paso es exfoliar la piel para maquillarla.|(ESPECIAL/CANVA)

Después, utiliza un corrector o una sombra nude sobre todo el párpado. Este producto unifica el tono, neutraliza pequeñas manchas y crea una base perfecta para que el resto del maquillaje se adhiera mejor y tenga mayor duración.

Este producto unifica el tono, neutraliza pequeñas manchas y crea una base perfecta para que el resto del maquillaje se adhiera mejor y tenga mayor duración. Ahora es momento de dar profundidad sin endurecer la mirada. Con una sombra mate en tonos taupe, beige oscuro o café suave, marca ligeramente la parte externa del ojo y difumina siempre hacia arriba, siguiendo la dirección de la ceja. Este truco crea un efecto lifting inmediato y evita que el párpado se vea más pesado.

Con una sombra mate en tonos taupe, beige oscuro o café suave, marca ligeramente la parte externa del ojo y difumina siempre hacia arriba, siguiendo la dirección de la ceja. Para ampliar visualmente los ojos pequeños, aplica una sombra clara o satinada en el centro del párpado móvil. También puedes añadir un toque de iluminador en el lagrimal para reflejar la luz y conseguir una mirada más despierta, luminosa y fresca.

El siguiente paso es aplicar máscara de pestañas. Concéntrala principalmente en las pestañas externas y superiores para crear una sensación de amplitud. Si utilizas un rizador antes del rímel, conseguirás que la mirada se vea mucho más abierta sin necesidad de añadir más producto.

Concéntrala principalmente en las pestañas externas y superiores para crear una sensación de amplitud. Si utilizas un rizador antes del rímel, conseguirás que la mirada se vea mucho más abierta sin necesidad de añadir más producto. Finalmente, peina y define suavemente las cejas. Un arco bien estructurado ayuda a elevar visualmente toda la zona de los ojos y aporta un efecto rejuvenecedor al rostro. Lo ideal es respetar la forma natural de la ceja y evitar diseños demasiado marcados.

Según los especialistas de Maybelline, uno de los errores más comunes es realizar delineados gruesos que reducen visualmente el tamaño del ojo. En su lugar, recomiendan hacer una línea muy fina pegada a las pestañas superiores y concentrar los tonos oscuros en la esquina externa para levantar ópticamente el párpado.

Errores que debes evitar si tienes ojos caídos y pequeños

Aunque muchas personas recurren a sombras oscuras para intensificar la mirada, aplicarlas sobre todo el párpado puede hacer que los ojos se vean más pequeños y hundidos. Lo mejor es utilizarlas únicamente en las esquinas externas y difuminarlas correctamente para mantener un efecto ligero y favorecedor.

También conviene evitar los delineados gruesos o las líneas negras alrededor de todo el ojo. De acuerdo con Glamour, estas técnicas suelen cerrar visualmente la mirada y pueden acentuar el aspecto caído del párpado.

Con estos sencillos pasos podrás conseguir una mirada más abierta, luminosa y rejuvenecida sin necesidad de un maquillaje recargado. Además de favorecer a los ojos pequeños y caídos, esta técnica se adapta perfectamente a las necesidades de la piel madura y aporta un resultado elegante y natural para cualquier ocasión.