Ideas DIY: Cómo hacer macetas colgantes para tus plantas con latas de aluminio

Actividades para entretenernos existen en gran cantidad y diversidad. No todo pasa por las pantallas o requiere de grandes gastos, ya que algunas prácticas pueden entretenernos mucho, además de ayudarnos a relajarnos y colaborar con nuestro medio ambiente.

Noticias Tabasco del 7 de junio 2026

Un ejemplo más concreto es el reciclaje y reutilización (upcycling) de materiales y objetos en desuso. Esta práctica cada vez suma más adeptos y es que roza de cerca las expresiones artísticas y demanda poner a prueba nuestra imaginación.

El auge de las ideas DIY

Es en este marco que se debe hacer referencia al auge del movimiento Do It Yourself (Hazlo tú mismo) que se conoce principalmente por las siglas DIY. Este ha transformado radicalmente el rol del consumidor moderno, pasando de un esquema de recepción pasiva a uno de creación activa.

Impulsado inicialmente por la búsqueda de ahorro económico y la personalización, este fenómeno encontró su catalizador perfecto en la era digital. Esto se debe a que diferentes plataformas ponen a nuestra disposición ideas DIY para fabricar objetos con nuestras propias manos y, por lo general, con materiales reciclados.

¿Cómo hacer macetas colgantes?

El movimiento DIY ofrece una gratificación psicológica única, actuando como un antídoto al estrés y al consumismo de usar y tirar, resume la Inteligencia Artificial (Gemini). Al respecto, y para quienes quieren comenzar a incursionar en este, esta tecnología nos invita a crear macetas colgantes con latas de aluminio.

Reutilizar latas de aluminio es una de las mejores formas de sumarse al upcycling: son gratis, resistentes, livianas (ideales para colgar) y súper fáciles de intervenir, precisa Gemini y nos comparte un paso a paso sencillo y un par de ideas creativas para darles una segunda vida como macetas colgantes para nuestras macetas:

Materiales

Latas de aluminio (de conservas, pintura o la bebida que prefieras).

Un abrelatas (que deje los bordes lisos, para no cortarte).

Un clavo grueso y un martillo (o un taladro) para el drenaje y los agujeros de colgado.

Cuerda de yute, hilos de macramé o alambre.

Pintura a la tija (chalk paint) o acrílicos + barniz al agua para protegerlas de la humedad.

Lija fina.

El paso a paso básico

Preparación y seguridad: Lavá muy bien las latas y quitales las etiquetas. Si queda pegamento, un poco de aceite de cocina o alcohol ayuda a sacarlo. Pasá una lija fina por el borde superior para asegurarte de que no quede filoso. El drenaje: Da vuelta la lata y, con el clavo y el martillo, hacé entre 3 y 4 agujeros en la base. Sin esto, las raíces de tus plantas se van a pudrir. Personalización y color: Pintá la lata a tu gusto. Si usás acrílico común, dale una base previa de imprimación para que no se salte en el metal. La pintura a la tija agarra directo. Una vez seca, dale dos capas de barniz al agua (por dentro y por fuera) para aislar el aluminio de la humedad de la tierra. Armado del sistema colgante: Pasá la cuerda o el alambre por los agujeros superiores y hacé un nudo firme del lado de adentro. ¡Listo! Ya podés ponerle sustrato liviano y tu planta favorita.

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