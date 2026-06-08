Ideas DIY: Cómo hacer macetas colgantes para tus plantas con latas de aluminio
Ideas DIY. Descubre las propuestas más creativas para hacer macetas colgantes con latas de aluminio.
Actividades para entretenernos existen en gran cantidad y diversidad. No todo pasa por las pantallas o requiere de grandes gastos, ya que algunas prácticas pueden entretenernos mucho, además de ayudarnos a relajarnos y colaborar con nuestro medio ambiente.
Noticias Tabasco del 7 de junio 2026
Un ejemplo más concreto es el reciclaje y reutilización (upcycling) de materiales y objetos en desuso. Esta práctica cada vez suma más adeptos y es que roza de cerca las expresiones artísticas y demanda poner a prueba nuestra imaginación.
El auge de las ideas DIY
Es en este marco que se debe hacer referencia al auge del movimiento Do It Yourself (Hazlo tú mismo) que se conoce principalmente por las siglas DIY. Este ha transformado radicalmente el rol del consumidor moderno, pasando de un esquema de recepción pasiva a uno de creación activa.
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Impulsado inicialmente por la búsqueda de ahorro económico y la personalización, este fenómeno encontró su catalizador perfecto en la era digital. Esto se debe a que diferentes plataformas ponen a nuestra disposición ideas DIY para fabricar objetos con nuestras propias manos y, por lo general, con materiales reciclados.
¿Cómo hacer macetas colgantes?
El movimiento DIY ofrece una gratificación psicológica única, actuando como un antídoto al estrés y al consumismo de usar y tirar, resume la Inteligencia Artificial (Gemini). Al respecto, y para quienes quieren comenzar a incursionar en este, esta tecnología nos invita a crear macetas colgantes con latas de aluminio.
Reutilizar latas de aluminio es una de las mejores formas de sumarse al upcycling: son gratis, resistentes, livianas (ideales para colgar) y súper fáciles de intervenir, precisa Gemini y nos comparte un paso a paso sencillo y un par de ideas creativas para darles una segunda vida como macetas colgantes para nuestras macetas:
Materiales
- Latas de aluminio (de conservas, pintura o la bebida que prefieras).
- Un abrelatas (que deje los bordes lisos, para no cortarte).
- Un clavo grueso y un martillo (o un taladro) para el drenaje y los agujeros de colgado.
- Cuerda de yute, hilos de macramé o alambre.
- Pintura a la tija (chalk paint) o acrílicos + barniz al agua para protegerlas de la humedad.
- Lija fina.
El paso a paso básico
- Preparación y seguridad: Lavá muy bien las latas y quitales las etiquetas. Si queda pegamento, un poco de aceite de cocina o alcohol ayuda a sacarlo. Pasá una lija fina por el borde superior para asegurarte de que no quede filoso.
- El drenaje: Da vuelta la lata y, con el clavo y el martillo, hacé entre 3 y 4 agujeros en la base. Sin esto, las raíces de tus plantas se van a pudrir.
- Personalización y color: Pintá la lata a tu gusto. Si usás acrílico común, dale una base previa de imprimación para que no se salte en el metal. La pintura a la tija agarra directo. Una vez seca, dale dos capas de barniz al agua (por dentro y por fuera) para aislar el aluminio de la humedad de la tierra.
- Armado del sistema colgante: Pasá la cuerda o el alambre por los agujeros superiores y hacé un nudo firme del lado de adentro. ¡Listo! Ya podés ponerle sustrato liviano y tu planta favorita.
Ideas de diseño para colgarlas con onda
- Estilo Rústico / Boho (Con Yute): Si te gusta lo natural, podés rodear toda la lata con cuerda de yute pegada con silicona caliente, o tejer un portamacramé sencillo para sostener la lata pintada de un color neutro (blanco, beige o verde oliva). Queda impecable con plantas colgantes como el Potus o la Ceropegia woodii (rosario de corazones).
- Efecto Martillado o Vintage: Antes de pintar la lata, usá el clavo y el martillo para hacerle un patrón de puntos (como mandalas o líneas geométricas) por todo el cuerpo. Cuando pongas la planta, la textura le va a dar un aire marroquí o industrial muy sutil. Podés usar colores metalizados como bronce o cobre.
- Cascada Vertical: Podés unir varias latas en cadena de forma vertical. Pasás una sola cuerda larga que entre por el fondo de una lata (por uno de los agujeros de drenaje agrandado) y salga por la de arriba, trabando cada nivel con un nudo fuerte. Es un golazo para armar una mini huerta de aromáticas (tomillo, orégano, menta) en espacios reducidos.