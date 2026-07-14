En qué orden del maquillaje debes aplicar el fijador de cejas, según expertos

Según maquillistas profesionales, el fijador de cejas debe aplicarse al final del maquillaje, después de rellenarlas con lápiz, sombra o rotulador. Pero siempre antes del spray fijador del rostro.

¡Mercurio retrógrado hizo de las suyas en MasterChef 24/7! Revive los mejores momentos

Este orden permite que el color quede integrado, que los pelos se mantengan en su sitio durante horas y que las cejas conserven un aspecto natural y definido. Los expertos en maquillaje recomiendan no solo elegir los productos adecuados, sino también respetar la adecuada aplicación para conseguir un resultado profesional y evitar que el resultado se desplace o pierda definición.

Técnicas de maquillaje: ¿Cuál es el orden correcto para aplicar el fijador de cejas?

La experta en cejas Anastasia Soare, fundadora de Anastasia Beverly Hills, explica que el maquillaje de cejas debe construirse por capas ligeras para conseguir un acabado natural. Según la especialista, el gel fijador es el último paso específico porque su función es mantener el vello en la posición deseada y sellar el trabajo realizado previamente.

Los maquillistas recomiendan seguir este orden:



Peinar las cejas: utiliza un cepillo tipo spoolie para acomodar los pelos y observar las zonas con menor densidad. Rellenar los espacios vacíos: emplea un lápiz, sombra o rotulador de cejas con pequeños trazos que imiten el crecimiento natural del vello. Difuminar el producto: vuelve a peinar las cejas para distribuir el color de manera uniforme y evitar líneas demasiado marcadas. Aplicar el fijador de cejas: coloca una capa ligera de gel transparente o con color para fijar los pelos y aportar textura. Finalizar el maquillaje del rostro: después puedes aplicar el spray fijador si forma parte de tu rutina.

La maquilladora Bobbi Brown recomienda evitar el exceso de producto y trabajar siempre con movimientos suaves para conservar un efecto natural y elegante.

¿Por qué el fijador de cejas es tan importante en la rutina de maquillaje?

Aunque muchas personas lo consideran un producto opcional, los maquillistas aseguran que el gel fijador marca una gran diferencia en el resultado final. Estos son sus beneficios:



Mantiene los pelos en su lugar: evita que las cejas pierdan su forma a lo largo del día.

evita que las cejas pierdan su forma a lo largo del día. Aporta mayor volumen visual: algunos fijadores contienen fibras que hacen que las cejas parezcan más pobladas.

algunos fijadores contienen fibras que hacen que las cejas parezcan más pobladas. Sella el maquillaje: ayuda a prolongar la duración del lápiz o la sombra aplicada previamente.

ayuda a prolongar la duración del lápiz o la sombra aplicada previamente. Proporciona un acabado natural: peina los pelos sin que las cejas se vean rígidas o excesivamente maquilladas.

peina los pelos sin que las cejas se vean rígidas o excesivamente maquilladas. Realza la estructura del rostro: unas cejas bien definidas ayudan a enmarcar la mirada y equilibrar las facciones.

La maquilladora Charlotte Tilbury ha señalado que unas cejas bien peinadas pueden transformar un maquillaje sencillo en uno mucho más sofisticado. Asimismo, destaca que la tendencia apuesta por el acabado con textura y movimiento, en lugar de diseños demasiado rígidos.