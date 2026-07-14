¿Qué edad tienen los Sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas llega este 2026 con una nueva temporada llena de nuevos desafíos, alianzas, estrategias y rostros. 12 participantes han sido confirmados, desde actores, modelos, creadores de contenido y más. Pero no solo las profesiones son diversas, ya que esta es la edad que tienen los Sobrevivientes revelados.

Estas son las edades de los Sobrevivientes confirmados para Survivor México La Reliquia en Llamas

Hasta el momento, ha sido confirmada de manera oficial la participación de 12 sobrevivientes que están dispuestos a todo con tal de coronarse como los campeones de Survivor México La Reliquia en Llamas y estas son sus edades:



Viviann Baeza: la cantante y conductora tiene 27 años. Sahit Sosa: el modelo y actor tiene 36 años. Shada Hernández: la ingeniera química y creadora de contenido tiene 26 años. Julio Camejo: el actor tiene 48 años. Anahí Izali: la actriz y estrella de realities tiene 35 años. Rey Grupero: el comediante y creador de contenido tiene 39 años. Abel Robles: el influencer y coach fitness tiene 31 años. Javier Márquez: el atleta mexicano tiene 34 años. Aurélie Garzonio: la conductora y coach fitness tiene 40 años. Tzasna Carrasco: la atleta y diseñadora de modas tiene 35 años. Azalia Ojeda: la conductora y personalidad de la farándula mexicana tiene 53 años. Bobby Larios: el actor, bailarín y cantante mexicano tiene 56 años.

Cuándo y a qué hora se estrena Survivor México La Reliquia en Llamas

Survivor México La Reliquia en Llamas se estrenará el próximo lunes 20 de julio de 2026 en punto de las 6:30 pm. Con escenarios completamente renovados, rostros nuevos y pruebas físicas que prometen llevar al límite a los Sobrevivientes, la batalla está lista para comenzar.

En total serán 16 los Sobrevivientes que buscarán llegar hasta la final de Survivor México La Reliquia en Llamas, quienes serán guiados por Carlos Guerrero "Warrior" como el conductor. En el reality show de supervivencia y estrategia, el nuevo grupo de participantes vivirá durante varias semanas en un entorno natural, con recursos muy limitados, mientras compiten en desafíos físicos y mentales para evitar ser eliminados.

¿Qué premio hay para el ganador de Survivor México La Reliquia en Llamas?

En esta nueva entrega, los participantes deberán enfrentarse a las condiciones de un entorno natural con recursos limitados, mientras ponen a prueba su resistencia física, fortaleza mental y capacidad estratégica para mantenerse en la competencia y evitar la eliminación.

El premio final para el campeón de la temporada 2026 será de 2 millones de pesos, una cifra que sin duda suena bastante atractiva. La competencia se podrá seguir por Azteca UNO, y otra opción para disfrutar del reality desde donde quiera que estés es en la app de Azteca UNO.