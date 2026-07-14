Manualidades para niños: cómo hacer letras decorativas de Bluey para la habitación
Si estás pensando en remodelar la recámara de tus hijos, pero no quieres gastar mucho, estas manualidades de Bluey son la mejor opción y lucen lindísimas.
Mantener el cuarto de tus hijos bien adornado no solo es una cuestión de estética, también ayuda a hacerlos sentir cómodos en este espacio y hasta que se entusiasmen al ordenarlo para que siempre se vea bonito. Esto no significa que debas gastar mucho dinero en una remodelación, pues hay manualidades muy bonitas que sirven para embellecer los espacios, como las letras con diseños de Bluey para pegar en la pared.
¿Qué materiales se necesitan para hacer letras de Bluey?
Se necesitan cajas de cartón vacías, que pueden ser de las de cereal o que te sobraron de paquetes y son la materia prima principal para las manualidades de Bluey que sirven como decoración. Lápiz, regla, tijeras, silicón frío, foamy, plumones y pinturas. Los colores que no pueden faltar son el azul cielo, azul marino, naranja y café claro, que son los tonos representativos de Bluey y Bingo, por lo que ayudarán a que las manualidades queden preciosas.
Tutorial para hacer letras de colores inspiradas en Bluey
- Crea la estructura. En el cartón ve dibujando las letras, pueden ser al azar para que solo sean decorativas o con las de su nombre para que la habitación esté personalizada. El tamaño debe ser de unos 15 centímetros, lo que evitará que "se pierdan" en los muros.
- Forra las letras de Bluey. Dependiendo de los materiales que quieras usar, el paso siguiente para estas manualidades decorativas de Bluey es el darle color a las piezas. Puedes forrarlas con foamy o irlas pintando. Elige combinaciones de colores llamativas y que representen a los personajes.
- Pega los personajes en 3D. Si quieres que las letras de Bluey sean lo primero que se note al abrir la puerta de la recámara, agrega un poco de textura tipo tercera dimensión con figuras de foamy o fieltro de Bluey y Bingo. Estos modelos se consiguen en las papelerías grandes o mercerías. O si eres fan de las manualidades desde cero, hazlas por partes tomando como referencia imágenes de internet.
Pega las letras de Bluey en la pared. El último paso para las manualidades de Bluey que quedan perfectas como decoración para las recámaras infantiles, consiste en pegar los diseños en el muro. Solo tienes que agregar un aro pequeño que va pegado con el silicón y poner clavos para distribuirlos. Si no quieres estas instalaciones, hay cintas de doble cara que se pegan fácilmente.