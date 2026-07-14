6 manualidades de dinosaurios con papel, para regalar o hacer en familia con pocos materiales
¿Tienes en casa a un paleontólogo en potencia? Checa estas ideas de manualidades de dinosaurios con papel, que puedes hacer en tu hogar con familia o regalar.
Sin importar cuántos años pasen, la fascinación por los dinosaurios nunca pasa de moda entre los niños; puedes aprovechar ese interés que seguramente tienen tus hijos y sobrinos, para organizar proyectos en familia o para entregar regalos hechos con tus propias manos. A continuación te compartimos algunas ideas de manualidades de dinosaurios que te van a encantar; se hacen con papel y realmente casi no necesitas materiales más allá de tus tijeras y pegamento.
6 manualidades de dinosaurios hechas con papel
1. Dinosaurio en 3D
Comenzamos el listado con uno de los proyectos más sencillos que puedes hacer en cuanto a manualidades de dinosaurios se refiere. Solo debes imprimir la plantilla y recortarla con todo y pestañas para que sea posible dar forma a un adorable dinosaurio en 3D.
2. Triceratops de papel
En plataformas como Pinterest encuentras plantillas gratuitas para dar forma a diferentes especies de dinosaurios que son icónicas por diferentes películas y programas de televisión. Aquí, por ejemplo, tenemos un triceratops con todo y sus cuernos.
3. Pterodáctilo de papel
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Este tutorial es una manera de empezar en el arte del origami, con una idea relativamente sencilla y pasos claros para seguir. Es algo que puedes intentar en casa con tus hijos o sobrinos.
4. Tiranosaurio
@dutchpaperfolder Easy Origami Paper Dinosaurs T-Rex Craft Tutorial How To Make Fold #origamidinosaur #origami #origamitutorial #papercraft #origamiart ♬ origineel geluid - DutchPaperFolder - Origami
No podía faltarnos un tiranosaurio, y aquí está en su versión de origami o papiroflexia. Para este tipo de manualidades de dinosaurios necesitas un papel de mayor gramaje que las hojas carta convencionales; también puedes tener un resultado más duradero con cartulina o cartoncillo.
5. Una de las mejores manualidades de dinosaurios para regalar
¿Te imaginas poder dar forma a un tiranosaurio bebé con este nivel de detalle? Realmente sí lo puedes hacer, mediante la impresión de una plantilla gratuita y un tutorial que te muestra cómo armarlo.
6. Con articulación
Terminamos el listado con una opción bastante fuera de lo común: un dinosaurio de papel cuyas diferentes partes se recortan y se pueden unir mediante broches de mariposa para manualidades. El reto es lograr darle forma al muñeco con movimiento.