6 manualidades de dinosaurios con papel, para regalar o hacer en familia con pocos materiales

Sin importar cuántos años pasen, la fascinación por los dinosaurios nunca pasa de moda entre los niños; puedes aprovechar ese interés que seguramente tienen tus hijos y sobrinos, para organizar proyectos en familia o para entregar regalos hechos con tus propias manos. A continuación te compartimos algunas ideas de manualidades de dinosaurios que te van a encantar; se hacen con papel y realmente casi no necesitas materiales más allá de tus tijeras y pegamento.

6 manualidades de dinosaurios hechas con papel

1. Dinosaurio en 3D

Comenzamos el listado con uno de los proyectos más sencillos que puedes hacer en cuanto a manualidades de dinosaurios se refiere. Solo debes imprimir la plantilla y recortarla con todo y pestañas para que sea posible dar forma a un adorable dinosaurio en 3D.

2. Triceratops de papel

En plataformas como Pinterest encuentras plantillas gratuitas para dar forma a diferentes especies de dinosaurios que son icónicas por diferentes películas y programas de televisión. Aquí, por ejemplo, tenemos un triceratops con todo y sus cuernos.

3. Pterodáctilo de papel

Este tutorial es una manera de empezar en el arte del origami, con una idea relativamente sencilla y pasos claros para seguir. Es algo que puedes intentar en casa con tus hijos o sobrinos.

4. Tiranosaurio

No podía faltarnos un tiranosaurio, y aquí está en su versión de origami o papiroflexia. Para este tipo de manualidades de dinosaurios necesitas un papel de mayor gramaje que las hojas carta convencionales; también puedes tener un resultado más duradero con cartulina o cartoncillo.

5. Una de las mejores manualidades de dinosaurios para regalar

¿Te imaginas poder dar forma a un tiranosaurio bebé con este nivel de detalle? Realmente sí lo puedes hacer, mediante la impresión de una plantilla gratuita y un tutorial que te muestra cómo armarlo.

6. Con articulación

Terminamos el listado con una opción bastante fuera de lo común: un dinosaurio de papel cuyas diferentes partes se recortan y se pueden unir mediante broches de mariposa para manualidades. El reto es lograr darle forma al muñeco con movimiento.