Manualidades de Paw Patrol: 4 ideas de figuras de plastilina para fomentar la creatividad en niños

La plastilina es una gran opción para hacer manualidades con materiales seguros de usar para los niños y les permite echar a volar su imaginación con ingeniosas creaciones. Por ejemplo, pueden entretenerse durante horas dándole vida a lindas figuras inspiradas en los personajes de Paw Patrol, para que así empiecen una colección y se conviertan en sus juguetes preferidos.

Juguetes de Paw Patrol: cómo hacer figuras con plastilina que se vean realistas

Chase con su uniforme de la policía. El valiente jefe de la policía de la "Patrulla Canina" es uno de los consentidos de los niños, así que es una gran inspiración para las figuras hechas de plastilina. Se necesitan barras de color azul fuerte, café y negro. Lo más importante es hacer su cabeza tomando a una esfera como referencia. No tiene que quedar perfecto, pues esto es lo que le da el encanto de un juguete personalizado. Para el cuerpo basta con hacer la silueta de su uniforme policíaco y agregar un par de patitas. #маршал #изпластилина #какслепить ♬ PAW Patrol Opening Theme - PAW Patrol @howtosculpt КАК СЛЕПИТЬ МАРШАЛА 🐶 ИЗ ЩЕНЯЧЬЕГО ПАТРУЛЯ ИЗ ПЛАСТИЛИНА! #щенячийпатруль

Manualidades de Marshall cuando está en misión de bombero. Otro de los personajes más queridos de Paw Patrol es Marshall, el capitán del equipo de bomberos. Por eso es que casi siempre anda con su uniforme y está listo para cualquier emergencia. Aquí se necesita plastilina blanca para el cuerpo, negra para las manchitas del dálmata y roja para su capa. Es indispensable que la cabeza sea ligeramente más grande que el cuerpo para que se vea divertido y los ojitos se pueden hacer con la misma plastilina negra.

El look de aviadora de Skye. Para las pequeñas y pequeños que tienen a Skye como su modelo a seguir, está la opción de hacer manualidades de Paw Patrol con plastilina que se enfoquen en su vestimenta de aviadora. Los tonos necesarios son rosa, negro, morado y café claro. No importa si la cabeza queda un tanto asimétrica, pues estos "defectos" se pueden cubrir con su gorrito de piloto y las gafas con las que recorre las alturas. Para detallar, la punta de los palillos nunca fallan. Las manualidades de Paw Patrol con plastilina son muy entretenidas para los niños|Pinterest