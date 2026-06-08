La cocina abierta pasó de moda: esta es la nueva tendencia en los hogares en 2026

La cocina abierta está cediendo protagonismo frente a las cocinas semiabiertas o flexibles. Este concepto permite integrar este espacio con las áreas sociales sin renunciar a la posibilidad de separarlo cuando sea necesario. La tendencia incorpora cerramientos de cristal, paneles corredizos, puertas de vidrio acanalado y divisiones ligeras que ofrecen versatilidad y un diseño más sofisticado.

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Según expertos en diseño de interiores, esta evolución responde a los cambios en la forma de habitar los espacios. Después de años de apostar por ambientes completamente diáfanos, muchas familias buscan soluciones que combinen amplitud visual con una mejor gestión de los olores, el ruido y el orden cotidiano.

Diseño de interiores: ¿Cuál es la nueva tendencia que reemplaza a las cocinas abiertas en 2026?

Las cocinas semiabiertas se han convertido en una de las propuestas más destacadas del diseño contemporáneo. A diferencia de las cocinas cerradas tradicionales, mantienen la conexión visual con otras áreas de la vivienda, pero permiten delimitar funciones. Estas son sus características:



Paneles de cristal: permiten el paso de la luz natural sin perder separación entre ambientes.

permiten el paso de la luz natural sin perder separación entre ambientes. Puertas corredizas: ofrecen flexibilidad para abrir o cerrar la cocina según las necesidades del momento.

ofrecen flexibilidad para abrir o cerrar la cocina según las necesidades del momento. Divisiones ligeras: crean zonas diferenciadas sin generar sensación de encierro.

crean zonas diferenciadas sin generar sensación de encierro. Mayor control de olores y ruido: ayudan a mantener más aisladas las actividades culinarias.

La diseñadora de interiores británica Kelly Hoppen, reconocida por sus proyectos residenciales de lujo, ha señalado que los hogares actuales buscan espacios más multifuncionales, capaces de responder a diferentes actividades a lo largo del día. Por su parte, la arquitecta y diseñadora estadounidense Sarah Sherman Samuel destaca que las divisiones de vidrio y las soluciones modulares permiten conservar la luminosidad sin sacrificar privacidad.

¿Por qué las cocinas semiabiertas se están imponiendo en el diseño de interiores?

Los especialistas consideran que esta tendencia responde a una búsqueda de equilibrio entre estética y funcionalidad.



Más orden visual: la cocina puede quedar parcialmente oculta cuando no está en uso.

la cocina puede quedar parcialmente oculta cuando no está en uso. Mayor privacidad: permite separar actividades domésticas de las áreas de convivencia.

permite separar actividades domésticas de las áreas de convivencia. Mejor aprovechamiento de la luz: los cerramientos transparentes mantienen la sensación de amplitud.

los cerramientos transparentes mantienen la sensación de amplitud. Diseño versátil: se adapta tanto a viviendas grandes como a departamentos urbanos.

Desde el portal especializado Architectural Digest destacan que los cerramientos de cristal y las divisiones flexibles son una de las apuestas más fuertes para los próximos años. La tendencia de 2026 no consiste en volver a las cocinas completamente cerradas, sino en encontrar un punto intermedio.

Las cocinas semiabiertas ofrecen la posibilidad de disfrutar de ambientes luminosos y conectados. Pero su mayor ventaja es controlar mejor el ruido, los olores y el orden, aspectos cada vez más valorados en los hogares modernos.