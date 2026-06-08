Los 5 amigurumis de Bluey más tiernos para hacer en un fin de semana: fácil y rápido
Si estás aprendiendo a hacer amigurumis y quieres unos muñequitos que no sean tan complicados, entonces los personajes de Bluey se volverán tus preferidos.
Aunque parezca increíble por lo bonitos que se ven, no todos los amigurumis necesitan semanas enteras de trabajo para que queden espectaculares. Esto gracias a que existen modelos que son relativamente fáciles de replicar teniendo a la mano los materiales necesarios y una guía concreta de los personajes a replicar, como los muñecos de Bluey, que además de tiernos, son perfectos hasta para principiantes en el bordado.
Crochet de Bluey: los 5 diseños de amigurumi que se hacen rápido y fácil
Bluey clásico tejido. A los niños les fascina esta simpática caricatura y la protagonista a menudo es su consentida entre los demás personajes. Y lo mejor de todo es que estos muñecos de Bluey tienen una silueta muy amigable para recrear en crochet y así darle vida a lindos amigurumis que sirven como adorno o peluches.
Bingo sonriente. Bingo es la hermana menor de Bluey, así que si estás pensando en hacer una colección de muñecos de crochet, no te pueden faltar los amigurumis inspirados en esta caricatura. La ventaja es que se parece un poco al molde de Bluey, por lo que solo hay que modificar los colores y hacerla un tanto más pequeña.
Amigurumis de Bluey cuando era bebé. Entre los capítulos de Bluey favoritos de los niños, definitivamente están aquellos donde se recuerda cuando era una bebé. Y es que además de que estas ilustraciones quedan súper tiernas, también son manualidades muy fáciles de hacer en casa y que se terminan en solo un fin de semana.
Juegos de crochet con Bluey y Bingo. Si te gustan los detalles con significado y eres sentimental cuando se trata de tus hijos, entonces la idea de hacer sets de amigurumis con Bluey y su hermana te encantará. Solo tienes que replicar los pasos de cualquier muñeco, solo procurando que las medidas sean las correctas y uniendo sus patitas con una puntada ligera.
Llaveros de amigurumis. Para que tus hijos lleven a todas partes sus amigurumis de Bluey (o cualquier otra caricatura infantil), se pueden hacer simpáticos llaveros bordados y colgarlos como charms en las mochilas. Aquí el secreto es que sean más pequeños que un peluche tradicional para que no sean estorbosos y ponerles una argolla de metal en la parte superior.