Los 5 amigurumis de Bluey más tiernos para hacer en un fin de semana: fácil y rápido

Aunque parezca increíble por lo bonitos que se ven, no todos los amigurumis necesitan semanas enteras de trabajo para que queden espectaculares. Esto gracias a que existen modelos que son relativamente fáciles de replicar teniendo a la mano los materiales necesarios y una guía concreta de los personajes a replicar, como los muñecos de Bluey, que además de tiernos, son perfectos hasta para principiantes en el bordado.

Crochet de Bluey: los 5 diseños de amigurumi que se hacen rápido y fácil