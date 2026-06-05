Manualidades de Paw Patrol: 6 ideas para hacer máscaras de cartón y disfraces para niños

Los personajes de Paw Patrol son los consentidos de los niños, así que no es extraño que quieran tener artículos personalizados de la caricatura. La buena noticia es que no siempre hay que recurrir a juguetes costosos ni mucho menos, sino que basta con ponerse creativo para hacer manualidades que les regalen horas de diversión a los pequeños.

Es el caso de las máscaras de la "Patrulla Canina" que se pueden crear muy fácil en casa y que son el complemento perfecto para los disfraces, ya sea que lo usen en una fiesta temática o en un "día normal" para tener miles de aventuras.

Máscaras de Paw Patrol: 6 diseños divertidos para crear máscaras de niños

Máscara de Rocky. Rocky es un adorable cachorro mestizo que forma parte del escuadrón de reciclaje en Paw Patrol. Y qué mejor que rendirle honor a su puesto con una máscara hecha solamente con materiales de segundo uso. Recorta una caja de cereal y píntala de gris, con un pedazo de cartulina verde arma su gorrita y agrega una tira de resorte para que se pueda sujetar.



6 maneras de hacer máscaras de Paw Patrol para los pequeños|Pinterest

Manualidades de Chase de Paw Patrol con todo y gorra de policía. Para representar a Chase, necesitas una base de cartón en tonos cafés y beige para formar el rostro del valiente pastor alemán. La característica más importante de este personaje es su gorra azul de jefe de policía, así que hay que agregar una parte de foamy o cartón azul marino y una plaquita de huella en la parte frontal.



6 maneras de hacer máscaras de Paw Patrol para los pequeños|Pinterest

Máscara de Marshall. Para los pequeños que prefieren a Marshall, el jefe de bomberos de Paw Patrol, puedes hacerles una máscara que sea blanca con las manchas negras de este dálmata pintadas a mano. Su gorrita va bien con foamy y se puede complementar con una capa roja de fieltro para que los disfraces queden idénticos



6 maneras de hacer máscaras de Paw Patrol para los pequeños|Pinterest

Máscara de Zuma de Paw Patrol. El personaje de Zuma es un labrador que se especializa en rescate acuático y su máscara es de las manualidades de Paw Patrol más fáciles de hacer. Solo necesitas un pedazo de cartón color café intenso, un trozo de foamy naranja y un plumón negro para la nariz.



6 maneras de hacer máscaras de Paw Patrol para los pequeños|Pinterest

Antifaz de Skye con gafas de aviadora. Skye tiene una personalidad intrépida y ama las alturas, así que siempre lleva puestas sus gafas de aviadora y está lista para pilotar. Hazle a tus hijas un antifaz con una tira de foamy rosa y cartón para los detalles.

6 maneras de hacer máscaras de Paw Patrol para los pequeños|Pinterest

Máscara de Rubble. El adorable bulldog que representa Rubble es otra de las manualidades más sencillas inspiradas en Paw Patrol. Se necesitan pedazos de cartón reciclado para la parte de su rostro y una caja más endurecida para representar su gorro de constructor.

