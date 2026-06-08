Ideas DIY: cómo transformar botellas de vidrio en lámparas decorativas para el hogar

Entre las tendencias de decoración de interiores que están arrasando en 2026, hay varias que apuestan por utilizar artículos reciclados para darle vida a lindos adornos que embellecen los espacios y lucen muy originales. Es el caso de las ideas DIY pensadas para crear lámparas aesthetic usando solamente botellas de vidrio vacías, pero que están en buen estado para aprovechar con el reciclaje.

Lámparas aesthetic para la casa: así puedes hacer un diseño único con botellas recicladas

Elige la botella dependiendo de qué tan grande quieres que sea tu lámpara nueva.

Lava perfectamente bien el interior, quitando cualquier resto de las bebidas que contenían originalmente.

Pule el exterior de las botellas para retirar etiquetas o estampas de precios.

Consigue una guía de luces LED que no necesiten conectarse a la corriente , sino que traigan pilas reemplazables y este tipo de herramientas de fácil instalación son perfectas para este tipo de ideas DIY .

, sino que traigan pilas reemplazables y . Introduce con mucho cuidado los foquitos para que no se vayan a quebrar al contacto con la boquilla de las botellas.

Coloca en el rincón de tu hogar en el que quieras tener una mejor iluminación, dependiendo de la intensidad, puede ir tanto en rincones como en mesitas de centro.

Un tip adicional, es que para que quede con efecto "vitral", solo hay que poner un poco de pintura en la superficie, ya sea de forma irregular o siguiendo un patrón específico. Esto hará que las luces LED se proyecten de una forma sumamente delicada, pero sin tener que recurrir a procesos demasiado laboriosos.

Las lámparas LED con botellas de vidrio son un tipo de ideas DIY que están en tendencia 2026|Pinterest

¿Qué son las ideas DIY?

Las siglas DIY son la abreviatura de la frase en inglés "hágalo usted mismo" y hacen referencia a una técnica de diseño que, como su nombre lo dice, prioriza los trabajos manuales y hechos en casa. Existen diferentes tipos de proyectos en los que se puede replicar, como reciclado de ropa, intervención de prendas, construcción de adornos desde cero, entre otras. Esto es una excelente forma de aprovechar los recursos que ya se tienen disponibles y reducir el consumo excesivo al usar materiales reciclados.