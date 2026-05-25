¿Sara Sosa habría ganado la batalla legal?; la herencia de José José da giro inesperado a 6 años de su muerte

En las últimas horas, la disputa por la herencia de José José ha vuelto a dar de qué hablar, pues se ha revelado que la casa del cantante ubicada en Miami habría pasado ahora a ser de Sara Sosa, pues gracias a un recurso legal habría podido frenar la subasta del inmueble, transfiriendo el inmueble a una corporativa vinculada a la Sara, dejando de manera legal fuera a José Joel y Marysol Sosa sobre los derechos de la propiedad.

¿Qué se sabe de la disputa legal sobre la casa ubicada en Miami?

La casa de José José ubicada en la ciudad de Homestead, al sur de Miami, Florida, fue adquirida por el cantante supuestamente en 2017 por un valor superior a los 390 mil dólares. La residencia se ha mantenido en constantes disputas tras la muerte del intérprete en 2019.

De acuerdo a lo que se ha revelado, la propiedad cuenta con dos plantas y seis habitaciones, además de cuatro baños. Además, de manera oficial se declaró que la propiedad fue finalmente adquirida por el cantante tras su muerte, esto mediante un proceso legal y financiero con el banco acreedor.

Lo que ha llamado la atención es que recientemente una juez autorizó el traspaso del inmueble a una corporación en la que participa Sara Sosa, lo que le daría poder legal sobre la propiedad, dejando fuera de beneficios legales sobre el inmueble a José Joel y Marysol Sosa.

¿Quién vive dentro de la casa de Miami?

Dentro de la conversación que envuelve a la vivencia, se ha declarado que dentro de la propiedad habitan, junto a su madre, su esposo e hijos. Es importante señalar que hasta ahora los hijos de José José, no se han hecho presentes ante el veredicto legal sobre la propiedad ubicada en Miami, por lo que solo será cuestión de tiempo para conocer la postura legal sobre la herencia del intérprete, la cual se ha encontrado en disputa desde su fallecimiento.

