Cómo hacer un maquillaje glam y que luzcas radiante: paso a paso

Conseguir un maquillaje glam, luminoso y elegante no es tan difícil como parece. Con algunos productos básicos y una técnica sencilla, puedes lograr un look radiante que resalte tus facciones sin que el maquillaje se vea pesado o exagerado. Si quieres aprender a hacerlo paso a paso, aquí te compartimos una guía fácil para conseguir un acabado espectacular y muy aesthetic.

El paso a paso para hacer un maquillaje glam y lucir radiante

Lo mejor de este tipo de maquillaje es que puedes adaptarlo tanto para eventos de noche como para ocasiones especiales durante el día. La clave está en equilibrar brillo, definición y un acabado natural en la piel.

El primer paso es preparar correctamente el rostro. Antes de maquillarte, limpia tu piel y aplica una crema hidratante ligera para que el maquillaje se adhiera mejor y la piel luzca fresca y luminosa. Muchos maquillistas recomiendan también usar primer para difuminar poros y prolongar la duración del maquillaje.

Después, aplica una base de cobertura media o alta con acabado glow. Este tipo de fórmulas ayudan a crear ese efecto radiante tan característico del maquillaje glam. Lo ideal es difuminarla con una esponja húmeda para que el resultado se vea uniforme y natural.

El siguiente paso es iluminar estratégicamente el rostro. Usa corrector en zonas como las ojeras, el centro de la frente, el puente de la nariz y el mentón para aportar dimensión y efecto de luz. Luego, sella únicamente las áreas necesarias con polvo traslúcido para mantener el brillo natural de la piel.

Cuando la piel esté lista, comienza con el maquillaje de ojos. Los tonos dorados, champagne, café o bronce suelen ser los favoritos para lograr un look glam elegante y sofisticado . Aplica una sombra de transición en la cuenca y añade brillo en el párpado móvil para conseguir un efecto mucho más aesthetic.

. Aplica una sombra de transición en la cuenca y añade brillo en el párpado móvil para conseguir un efecto mucho más aesthetic. Después, delinea ligeramente los ojos para dar profundidad a la mirada. Puedes hacer un delineado difuminado o un cat eye discreto dependiendo de qué tan intenso quieras el maquillaje. Finaliza con varias capas de máscara de pestañas o pestañas postizas para potenciar el efecto glam.

Delinea el ojo con delicadeza.|(ESPECIAL/Canva)

El siguiente paso es definir el rostro con bronzer y rubor. El bronzer aporta calidez y dimensión, mientras que el rubor ayuda a crear un efecto fresco y saludable . Los tonos durazno y rosa suelen favorecer casi cualquier tipo de piel.

. Los tonos durazno y rosa suelen favorecer casi cualquier tipo de piel. Finalmente, aplica iluminador en los puntos altos del rostro como pómulos, nariz y arco de cupido. Este detalle es clave para conseguir un maquillaje luminoso, elegante y radiante. Completa el look con un labial nude, rosado o gloss brillante para mantener la armonía del maquillaje.

Un tip extra recomendado por maquillistas profesionales es utilizar spray fijador al terminar el maquillaje, ya que ayuda a integrar todos los productos y aporta un acabado mucho más natural y duradero. Además, el efecto glow luce mucho más elegante en fotografías y eventos de noche, según Maybelline.

Cómo elegir los productos ideales para un maquillaje glam

Antes de comprar maquillaje, es importante identificar tu tipo de piel para elegir productos que realmente favorezcan el acabado que deseas lograr. Las pieles secas suelen beneficiarse de bases hidratantes y productos luminosos, mientras que las pieles grasas prefieren fórmulas de larga duración y acabado semimate.

De acuerdo con Vogue, también influye mucho la intensidad del brillo. Los expertos recomiendan usar iluminadores finos y elegantes para evitar un efecto excesivo o demasiado cargado. La idea es que la piel se vea fresca, saludable y con luz natural.

Además, elegir sombras con partículas satinadas o metálicas puede hacer una gran diferencia en el resultado final. Los tonos cálidos aportan un efecto sofisticado y ayudan a que el maquillaje glam luzca mucho más moderno y elegante.