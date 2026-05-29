Qué colores de pedicura benefician a las mujeres mayores

Con la época de altas temperaturas pues los zapatos que más se utilizan son las sandalias por lo que las uñas quedan al descubierto. Es por esto que es importante que le prestes atención a la pedicura para lucir de la mejor manera.

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Las mujeres con pies maduros deben optar por ciertas gamas de colores y cuidados para lucir de la mejor manera. Es importante evitar que la piel se vea reseca por lo que una buena hidratación es fundamental.

¿Cuáles son los mejores colores para pedicura?

Rosa lechoso

Uno de los colores más favorecedores es el rosa suave, lechoso y con acabado traslúcido. Estos brindan una imagen de pies lindos y cuidados sin hacer mucho esfuerzo. Por otro lado, tenemos que mencionar que este tono aporta un efecto limpio y pulido al instante, también tienen la capacidad de disimular pequeñas irregularidades, zonas resecas o ese acabado blanquecino que las uñas pueden desarrollar con el tiempo. Los rosas cremosos y naturales suavizan visualmente la textura y hacen que el pie se vea mucho más fresco.

Este color aporta frescura.|Pinterest

Neutros cálidos

Luego nos encontramos con colores como beige melocotón o los nude ligeramente dorados que favorecen a los pies maduros porque aportan calidez y suavizan el pie. No uses tonos fríos o grisáceos ya que pueden endurecer visualmente la piel y hacer que se vea más apagada.

Borgoña y rojos intensos

También tenemos el color rojo oscuro o un tono berry elegante que son atemporales debido a que aportan sofisticación y calidez sin depender de tendencias pasajeras. Además, tienen ese efecto inmediato de hacer que cualquier sandalia parezca mucho más elegante y cuidada.

El color es elegante.|Pinterest

Blanco marfil suave

Por último, tenemos el blanco marfil o lechoso que tienen la capacidad de iluminar el pie de una forma mucho más delicada y favorecedora. Además, mantienen ese aire discreto y sofisticado que ahora domina las manicuras y pedicuras más elegantes.