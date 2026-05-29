Así puedes convertir tu pequeño baño en un spa con materiales naturales

El baño es un lugar que cada vez está tomando más importancia por lo que los diseñadores le prestan mucha atención. Si tienen un baño pequeño, lo puedes transformar en moderno y funcional.

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La distribución, materiales y colores son fundamentales para poder lograr la amplitud visual. Los consejos para diseñar un baño con ducha moderna constan en la utilización de mamparas de cristal, muebles flotantes, iluminación LED y tonos claros.

¿Cómo transformar tu baño pequeño en un spa?

En la actualidad las tendencias se inclinan por las duchas abiertas al nivel del suelo, como así también integrar soluciones de almacenamiento y uso de materiales naturales como microcemento o madera clara para maximizar la sensación de espacio y funcionalidad.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que un baño pequeño tiene entre 2 y 5 metros cuadrados. Ante esto debes planificar correctamente, ya que las dimensiones son suficientes para incorporar lavabo, sanitario y ducha de manera cómoda.

La ducha debe ser integrada al fondo en baños rectangulares para que haya una sensación de profundidad y si es cuadrado en una esquina. Ten en cuenta que si usas duchas a nivel del suelo se eliminan las barreras visuales.

|Imagen de Pinterest

Los lavabos compactos, sanitarios suspendidos y muebles flotantes generan una estética ligera y facilitan la limpieza. También debes tener en cuenta que el almacenamiento integrado.

En cuanto a la decoración tenemos que decir que puedes optar por un espejo grande, preferiblemente redondo y con iluminación integrada, refleja la luz y agranda visualmente el espacio. Las plantas resistentes a la humedad, como potus o helechos, aportan frescura y suavizan la rigidez de materiales duros.

Así también ten en cuenta que los textiles deben ser claros y la iluminación LED son un combo ideal para tener un spa en el hogar. Personalizar tu espacio no es complicado solo hay que pensar estratégicamente.