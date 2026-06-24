Manzanilla y jengibre: por qué recomiendan y para qué sirve

La realidad es que muchas personas se están mojando con las lluvias registradas en la Ciudad de México, las cuales incluso llegaron desde antes en tiempos de primavera. Pero el punto es que a veces es imposible librarse de este tipo de situaciones, por lo que es importante cuidarse de diferentes maneras. Por ello, la combinación de manzanilla y jengibre podría ser tu aliada perfecta.

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¿Por qué la manzanilla y jengibre son el dúo que necesitas para cuidar tu salud?

En general, los tés y las infusiones se recomiendan para concretar un bienestar del organismo. Sin embargo, dependiendo de los ingredientes, es que estos concretan aportes a la digestión, para combatir resfriados o para calmar los nervios. En este caso, la combinación de manzanilla y jengibre busca contrarrestar el clima complicado de las lluvias.

Como primer factor, el cual es de índole generalizada con estas bebidas, se encuentra el tema de disfrutar de una bebida caliente. Esto muchas veces sirve para reconfortar el cuerpo, aporta su debida dosis de hidratación y sirve para recuperar la sensación de bienestar de manera bastante efectiva. Por ello, vale la pena probar en esos días donde no evitaste la mojada por el agua de temporada.

Pero hablando de manera específica del dúo manzanilla y jengibre, se entiende que ayudan a disminuir algunas complicaciones leves de salud por culpa de la exposición con la lluvia. Además de su correcta dosis de confort, tiene propiedades calmantes, bondades antiinflamatorias y al mismo tiempo aportes antioxidantes. Y también se indica que ayuda con molestias en la garganta.

¿Cómo se puede hacer esta infusión de manzanilla y jengibre?

Como la mayoría de estas infusiones, resulta bastante sencillo realizarlas, pues es una mezcla básica de elementos que se deben combinar en agua caliente. Pero he aquí los ingredientes y su respectiva combinación.

Ingredientes

Una taza de agua

Una cucharada de jengibre fresco

Una cucharada de flores de manzanilla secas

Miel al gusto

Preparación