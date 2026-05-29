3 infusiones frías y saludables para mantenerse hidratado durante los días de calor

Estamos transitando los últimos días de la primavera 2026 y pronto recibiremos al verano. Es por eso que las temperaturas elevadas han comenzado a anticiparse y el sol realiza su trabajo de la mejor manera.

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Al respecto, más allá de poder disfrutar de las actividades al aire libre en una amplitud horaria mayor a la del invierno, se despiertan algunas alarmas en torno al cuidado de nuestra salud. La hidratación toma una gran importancia, al igual que todas las acciones que podamos implementar para evitar el golpe de calor.

La importancia de la hidratación

En cuanto a la hidratación, un informe de la Cruz Roja explica que se trata del proceso en el cual se consumen suficientes líquidos para equilibrar las pérdidas de agua que el cuerpo sufre a lo largo del día. Su importancia radica en que el cuerpo humano necesita agua para mantenerse saludable y funcionar correctamente.

#infusionesfrias #terere #terereargentino #limonada #recetassaludables #recetasfaciles #habitossaludables #hidratacion #alimentacionsaludable ♬ sonido original - Ro Margosa @ro.margosa infusiones frías — 🥒🍋 esta es la sección que necesitamos para los días de calor! ideas de bebidas con ingredientes naturales para saborizar el agua y mantenernos siempre hidratadas, sin caer en las típicas bebidas artificiales llenas de azúcar tenemos un montón de sabores con los que experimentar — hoy te dejo esta idea! 🥒🍋 ingredientes: • 1 té verde citrus • 1 litro de agua caliente (NO hirviendo — temperatura mate) • rodajitas de limón y pepino • menta o yerba buena 🧊 con una buena cantidad de hielo es súper refrescante y riquísima! e incluso podes usarlo para hacer tereré ¿qué otras combinaciones se te ocurren? 💌 #tefrio

El organismo remarca que la hidratación ayuda, entre otras cosas, a regular la temperatura corporal; mantener la piel hidratada y elástica; transportar los nutrientes a las células del cuerpo; y retirar los residuos o sustancias de deshecho.

Infusiones frías y saludables

En base a lo señalado, la Cruz Roja precisa que el agua, y las bebidas cuya composición principal sea el agua, son las mejores fuentes de hidratación. Es en este punto que a través de redes sociales y aplicaciones de Inteligencia Artificial como Gemini se están popularizando las denominadas infusiones frías, además de saludables.

Estas alternativas son muy fáciles de preparar, requieren de ingredientes naturales, ayudan a refrescar el cuerpo, lo hidratan y aportan diferentes nutrientes que benefician a la salud. A continuación, se detallan las mejores infusiones frías para mantenerse hidratado durante los días de calor:

