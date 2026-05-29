3 infusiones frías y saludables para mantenerse hidratado durante los días de calor
Cómo hidratarse en días de calor. Las 3 mejores infusiones frías y sanas que debes probar.
Estamos transitando los últimos días de la primavera 2026 y pronto recibiremos al verano. Es por eso que las temperaturas elevadas han comenzado a anticiparse y el sol realiza su trabajo de la mejor manera.
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Al respecto, más allá de poder disfrutar de las actividades al aire libre en una amplitud horaria mayor a la del invierno, se despiertan algunas alarmas en torno al cuidado de nuestra salud. La hidratación toma una gran importancia, al igual que todas las acciones que podamos implementar para evitar el golpe de calor.
La importancia de la hidratación
En cuanto a la hidratación, un informe de la Cruz Roja explica que se trata del proceso en el cual se consumen suficientes líquidos para equilibrar las pérdidas de agua que el cuerpo sufre a lo largo del día. Su importancia radica en que el cuerpo humano necesita agua para mantenerse saludable y funcionar correctamente.
@ro.margosa infusiones frías — 🥒🍋 esta es la sección que necesitamos para los días de calor! ideas de bebidas con ingredientes naturales para saborizar el agua y mantenernos siempre hidratadas, sin caer en las típicas bebidas artificiales llenas de azúcar tenemos un montón de sabores con los que experimentar — hoy te dejo esta idea! 🥒🍋 ingredientes: • 1 té verde citrus • 1 litro de agua caliente (NO hirviendo — temperatura mate) • rodajitas de limón y pepino • menta o yerba buena 🧊 con una buena cantidad de hielo es súper refrescante y riquísima! e incluso podes usarlo para hacer tereré ¿qué otras combinaciones se te ocurren? 💌 #tefrio #infusionesfrias #terere #terereargentino #limonada #recetassaludables #recetasfaciles #habitossaludables #hidratacion #alimentacionsaludable ♬ sonido original - Ro Margosa
El organismo remarca que la hidratación ayuda, entre otras cosas, a regular la temperatura corporal; mantener la piel hidratada y elástica; transportar los nutrientes a las células del cuerpo; y retirar los residuos o sustancias de deshecho.
Infusiones frías y saludables
En base a lo señalado, la Cruz Roja precisa que el agua, y las bebidas cuya composición principal sea el agua, son las mejores fuentes de hidratación. Es en este punto que a través de redes sociales y aplicaciones de Inteligencia Artificial como Gemini se están popularizando las denominadas infusiones frías, además de saludables.
Estas alternativas son muy fáciles de preparar, requieren de ingredientes naturales, ayudan a refrescar el cuerpo, lo hidratan y aportan diferentes nutrientes que benefician a la salud. A continuación, se detallan las mejores infusiones frías para mantenerse hidratado durante los días de calor:
- Infusión de hibiscus (Flor de Jamaica): Con un perfil ligeramente ácido y un color vibrante, esta planta es ideal para los días calurosos gracias a su riqueza en polifenoles, minerales y vitamina C. Para armar una versión muy aromática y nutritiva, se recomienda dejar reposar la flor de Jamaica en agua fría durante unas cuatro horas combinada con manzanilla, polvo de jengibre y gajos de mandarina; luego se filtra la preparación y se le añade un toque de jugo de limón.
- Infusión de menta: Es una de las opciones más refrescantes para combatir el calor. Al estar libre de teína y cafeína, se puede disfrutar a cualquier hora del día, ayudando además a reducir el estrés. Entre sus grandes beneficios destaca su capacidad para relajar el sistema digestivo, aliviando la pesadez y la hinchazón abdominal. Para prepararla en frío, basta con dejar reposar hojas frescas o secas de menta en una jarra con agua dentro de la heladera durante unas horas.
- Infusión de jengibre y limón: Esta combinación es una gran aliada para revitalizar el cuerpo y cuidar la salud estomacal. El jengibre aporta propiedades antiinflamatoras y estimula las enzimas digestivas, mientras que el limón suma una buena dosis de antioxidantes y vitamina C. Su elaboración casera es muy simple: solo se necesita rallar un poco de jengibre, sumarlo junto a rodajas de limón en agua fría y mantener la mezcla refrigerada hasta que concentre todo su sabor.