El significado de las hojas de laurel debajo de la cama antes de dormir

Las hojas de laurel son más que una simple especia para darles sabor a tus platillos favoritos. Desde hace muchos años, diferentes civilizaciones utilizaban esta planta como un símbolo sagrado de protección, triunfo y sabiduría.

Actualmente, el uso de sus hojas se ha trasladado del plano culinario al ámbito del bienestar hogareño, convirtiéndose en uno de los secretos mejor guardados para mejorar el ambiente de tu habitación.

Colocar hojas de laurel debajo de la cama antes de acostarte es un ritual sencillo que ha ganado una enorme popularidad en los últimos meses. Quienes lo practican aseguran que este pequeño hábito tiene la capacidad de transformar por completo la energía del dormitorio.

Noticias Veracruz del 17 de junio 2026

Para esto sirven las hojas de laurel debajo de la cama

De acuerdo con los expertos, algunos de los principales beneficios de dormir con laurel se relacionan con la liberación de las tensiones acumuladas durante el día, además de la atracción de vibras positivas mientras descansas.

Purificación energética

Actúa como un imán que absorbe las malas vibras y la envidia acumuladas en el espacio.

Alivio del estrés

Su aroma natural libera compuestos que ayudan a calmar el sistema nervioso antes de conciliar el sueño.

Cómo usar las hojas de laurel para dormir|Pexels: Andrea G. Glasche

Atracción de la abundancia

En el Feng Shui, se considera un activador poderoso de la prosperidad y el éxito económico.

Adiós a las pesadillas

Esta planta es capaz de crear un escudo protector que aleja los pensamientos negativos y promueve un descanso profundo.

Llevar a cabo este ritual es sumamente sencillo, pero requiere de cierta intención y cuidado para que la energía fluya de manera correcta. No necesitas de herramientas costosas, ya que la clave está en la frescura de los elementos y en la constancia del hábito.

Por qué colocar hojas de laurel debajo de la cama|Pexels: www.kaboompics.com

Sigue estos pasos detallados para activar el poder del laurel en tu habitación:

