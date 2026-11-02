Maquilladora profesional revela la mejor base para pieles maduras: “Ofrecen gran cobertura sin resaltar la textura”

Elegir la base de maquillaje adecuada puede hacer la diferencia al momento de conseguir un acabado que luzca natural y radiante, especialmente cuando la piel comienza a presentar cambios en la textura o líneas de expresión debido a la edad. Por ello, especialistas en belleza recomiendan adaptar la rutina de maquillaje a las necesidades de tu piel, según la etapa de la vida en la que estés. Bajo esta línea, la maquilladora profesional Tisha Thompson, quien también es fundadora y directora ejecutiva de LYS Beauty, recomienda apostar por las bases líquidas o en crema para las pieles maduras.

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¿Por qué las bases líquidas o en crema son mejores para las pieles maduras?

Según explica Tisha Thompson, las bases líquidas o en crema son mejores para las pieles maduras ya que se integran mejor con la piel y permiten conseguir una buena cobertura, sin dejar una apariencia pesada en el rostro. Además, permiten aplicar más producto en zonas donde se necesitan cubrir manchas o imperfecciones, sin que el maquillaje se vea acartonado. “Las bases en crema y líquidas se integran bien con la piel y ofrecen una cobertura ajustable sin acartonar ni resaltar la textura”, explica Thompson. Por el contrario, “las bases en polvo tienden a quedarse en la superficie de la piel, lo que puede envejecerla prematuramente si no se tiene el cuidado adecuado”; agregó.

Dicho esto, la alternativa perfecta para quienes buscan un resultado ligero y una cobertura eficaz, sin duda, son las bases en crema o líquidas. De hecho, los expertos también recomiendan usar cremas hidratantes o serums con color, ya que estos ayudan a unificar el tono y aportan un acabado fresco, sin resaltar las líneas de expresión.

Base de maquillaje | Crédito: Canva

Otros tips de maquillaje para pieles maduras

Además de saber elegir la base adecuada, los expertos en maquillaje también recomiendan preparar la piel previamente. Bajo esta línea, la hidratación es el paso más importante. Según explica Thompson, con el paso de los años, la piel puede perder su capacidad de retener agua, por lo que usar una crema hidratante y productos adecuados resulta esencial para conseguir un acabado más uniforme. Otra recomendación es aplicar protector solar con FPS 30 o mayor para proteger la piel durante el día, así como incorporar el uso de primer o prebase hidratante para suavizar la superficie del rostro y hacer que el maquillaje dure más.

Los rubores y bronceadores en crema también son un acierto para las pieles maduras, especialmente si se aplican en capas ligeras. Recuerda que la clave está en priorizar la hidratación en vez de cubrir por completo la textura de la piel.