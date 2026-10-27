Maquilladoras coinciden: “El mejor lápiz de cejas para mujeres que han hecho la transición de canas es un tono uno o dos puntos más claro que el cabello”

La transición hacia las canas también implica adaptar algunos hábitos de maquillaje para mantener la armonía del rostro. En este proceso, elegir el lápiz de cejas adecuado permite definir la mirada sin generar un contraste excesivo con el cabello.

Las maquilladoras recomiendan optar por un tono uno o dos puntos más claro que el pelo, especialmente en rostros maduros. Además, los colores como el gris topo y el marrón ceniza pueden ayudar a conseguir un acabado suave y natural.

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¿Cuál es el mejor lápiz de cejas para usar si tienes canas?

Elegir el lápiz de cejas adecuado es importante para mantener la armonía del rostro durante la transición hacia las canas. Los maquilladores recomiendan prestar atención tanto al color del cabello como a la textura de las cejas para conseguir un acabado natural, especialmente en los rostros maduros.

Los tonos marrón ceniza, gris topo y greige son alternativas que ayudan a definir las cejas sin crear un contraste excesivo con el cabello blanco o gris. Aunque algunas recomendaciones sugieren elegir un lápiz uno o dos tonos más claro que el pelo, también es importante considerar el resultado que se busca y el tono natural de las cejas.

Por otro lado, conviene evitar los colores demasiado oscuros, cálidos o rojizos, ya que pueden endurecer las facciones. Para lograr un efecto más realista, utiliza lápices de punta ultrafina y dibuja pequeños trazos que imiten el vello. Los geles con color también permiten disimular las canas y mantener las cejas peinadas sin que parezcan demasiado marcadas.

¿Cómo cuidar las cejas?

Cuidar las cejas requiere mantener una rutina sencilla que ayude a conservar su forma y apariencia natural. Cepíllalas diariamente con un cepillo limpio y evita depilarlas en exceso para no debilitar su diseño. Al retirar el maquillaje, utiliza productos suaves y evita frotar la zona para prevenir irritaciones. Si necesitas rellenar espacios, elige lápices de punta fina o geles que se adapten al color de tu cabello. También puedes recortarlas con cuidado si algunos pelos sobresalen, sin modificar demasiado su forma. Recuerda que unas cejas bien cuidadas pueden enmarcar el rostro y realzar la mirada.