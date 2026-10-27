Manelyk ya sabe a quién quiere ver fuera de La Granja VIP y arma AMBICIOSA estrategia: “Que sea una tabla fuerte”

Tras la eliminación de Azalia Ojeda de La Granja VIP Segunda Temporada, su equipo entendió que deben que ser muy inteligente en cada movimiento que hagan para no perder a otro integrante. Así que con la confianza que les da saber que Bebeshita es Capataz y esto los "protege" de cierta manera, ya Manelik ya ideó una nominación con la que pueden sacar a Natalia Alcocer, quien se convirtió en su principal objetivo.

El plan de Mane consiste simplemente en mandar a los Granjeros que consideran como más fuertes a la tabla, de modo que la que quede como "eslabón débil" sea "La Vikinga". Además, piensa que si otros personajes relevantes están nominados, sus seguidores no querrán arriesgarlos y se concentrarán solamente en los favoritos.

"Si queremos que se vaya Natalia, que sea una tabla fuerte, ¿sí me entiendes? Con una Niurka, Rafa ya está, un Kevyn, una tabla bien fuerte así. Hay que irnos a la segura. Porque así los fans de Kevyn, los fans de Niurka y los fans de Rafa van a estar cada quien con los suyos, no los van a descuidar y no van a votar por ella (Natalia). Bueno, si es que pasó eso en esta eliminación pasada. También hay que meter a Pablo para que tampoco voten por ella", le explicó la "reina de los realities" a Mario "Mono" Osuna.

Nominados de La Granja VIP: quién será eliminado para el 1ero de noviembre

Hasta el momento, ya hay dos nominados en La Granja VIP para la semana 8. El primero en caer a la tabla fue Rafa Mercadante, a quien Azalia dejó como Legado, es decir, fue la última carta que pudo jugar luego de ser eliminada por falta de votos.

Después, Natalia Alcocer quedó en riesgo porque el "Mono" Osuna usó en su contra la herradura del poder que se ganó gracias a la ayuda de Fernando Lozada. Esta estrategia también le quitó la posibilidad de convertirse en Capataz, pues ella era una de las que habían logrado pasar a la prueba final.