No hace falta comprar un atuendo completo para conseguir una apariencia aterradora para este Halloween, festividad en la que te puedes hacer estos 7 diseños en poco tiempo y se ven hermosos. Por lo anterior, traemos para ti cómo hacer un disfraz de zombie con ropa reciclada.

Una camiseta desgastada, un pantalón que ya no uses y algunos retazos son ideales para crear un personaje de terror con poco presupuesto para Halloween, festividad en la que puedes adornar con estas 4 ideas para decorar la casa. Antes de comenzar, separa las piezas que puedas modificar y reserva una superficie que puedas limpiar con facilidad.

Ideas DIY: cómo hacer un disfraz de zombie para Halloween con ropa reciclada (paso a paso)|IA

Así puedes hacer el disfraz de zombie

Para comenzar, reúne una camiseta blanca, gris o negra, un pantalón que ya no utilices y algunos retazos de tela. También necesitarás tijeras para tela, un trozo de cartón, maquillaje facial de uso cosmético y, si deseas agregar manchas rojizas, sangre artificial apta para disfraces.

Paso 1. Haz cortes pequeños: Extiende la camiseta sobre una superficie plana y coloca el cartón en su interior. Con las tijeras, realiza pequeños cortes en algunas zonas de las mangas, el cuello y el borde inferior. Después, abre ligeramente cada corte con las manos para conseguir bordes irregulares.

Paso 2. Añade manchas oscuras: Para simular suciedad, utiliza pintura textil marrón o negra y aplícala en pequeñas cantidades sobre ciertas zonas.

Paso 3. Deja secar las piezas: Coloca las prendas en un sitio ventilado y espera el tiempo que indique la etiqueta de cada producto antes de utilizarlas.

Paso 4. Consigue un rostro pálido: Utiliza maquillaje facial formulado para la piel, con tonos blancos, grises y negros. Aplica una base ligera y agrega sombras grises alrededor de las mejillas para simular un aspecto cansado. Evita acercar productos no aptos para el rostro a los ojos y no utilices pinturas domésticas sobre la piel.

Paso 5. Añade detalles sin comprar accesorios nuevos: Aprovecha retazos de tela para crear parches sobre las mangas o el pantalón. Puedes sujetarlos con puntadas, cinta textil o adhesivos diseñados para ese uso. Para completar el conjunto, elige zapatos cerrados que permitan caminar con estabilidad.

Paso 6. Comprueba el resultado antes de salir: Pruébate el conjunto completo y camina unos minutos para revisar que los cortes no dejen expuestas zonas que quieras cubrir y que las prendas no provoquen tropiezos.