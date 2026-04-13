El maquillaje no es solo algo que se deba emplear para "cubrir imperfecciones", sino también una rutina que eleve tus mejores rasgos. Esta temporada de primavera de 2026, el look ideal es el ligero, que realza la belleza natural de cada persona.

Es por ello que hoy te presentamos la forma correcta en la que puedes conseguir un look fresco y natural, especialmente cuando tienes manchas. No necesitarás recurrir a capas gruesas de base, solo saber lo básico sobre la teoría del color.

Ventaneando | Programa completo 8 de abril de 2026

Este es el maquillaje ligero ideal para piel con manchas

El principal truco para poder obtener un maquillaje ligero y al mismo tiempo ocultar las manchas es aplicar la neutralización estratégica y emplear la teoría del color de la siguiente manera:

Teoría del color

No necesitas aplicar demasiado producto para poder tapar las manchas, sino contrarrestarlas "cancelando" el tono de la imperfección antes de que apliques la base.

Aplicar corrector con color puede ayudar a contrarrestar las manchas de la piel|Pexels: Darina Belonogova

En melasma o manchas marrones, debes aplicar un corrector en tonos salmón, naranja o coral. En marcas rojas o rosadas, puedes emplear un toque de color verde que neutralizará la rojez. Manchas oscuras o violáceas, necesitarás colocar corrector amarillo, para iluminar y contrarrestar.

Técnica "menos es más"

Para la aplicación del producto considera el siguiente orden, que evitará que la piel se vea envejecida o pesada:

Las bases ligeras pueden incluir un tratamiento antimanchas|Pexels: KATRIN BOLOVTSOVA

Capa base ligera, intenta con un producto como BB Cream o una base fluida que unifique el tono general de tu cara. Punteo localizado, que consiste en aplicar el corrector específico para cubrir cada mancha o imperfección, únicamente en la zona y a toquecitos, sin arrastrar el producto a otras áreas de la cara. Difuminado suave, que se consigue con una esponja húmeda o con una brocha limpia, integrando los bordes del corrector a la base para que no se note la división.

Expertos recomiendan que utilices productos con fórmulas que incluyan tratamientos para las manchas en la piel, así podrás evitar la aparición de más. También debes aplicar unos toques de polvo al final de todo el proceso para "sellar" el maquillaje.