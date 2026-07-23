Maquillaje de noche: Guía paso a paso para un acabado profesional

Cada vez que tenemos un evento especial, nuestra imagen toma el protagonismo. Esto se debe a que siempre queremos vernos de la mejor manera, motivo por el cual no solo prestamos atención a la vestimenta que utilizaremos, sino también al maquillaje, la manicura y el estilo de nuestro cabello.

Noticias Baja California del 3 de julio 2026

En el caso del maquillaje, esta herramienta resulta de gran ayuda, tanto para resaltar nuestra mirada como para disimular imperfecciones. Los cosméticos y sus técnicas para aplicarlos merecen ser conocidos porque nos permiten elegir el más adecuado, sea cual sea la ocasión, el formato de nuestro rostro y el tipo de piel que tengamos.

Maquillaje de noche

En esta oportunidad, la reseña sobre el maquillaje se enfoca en el más adecuado para una noche, por lo que puede ser muy útil para asistir a un evento y deslumbrar a todos. A continuación, se detalla un paso a paso que ayuda a lograr un acabo profesional:

Preparación de la piel



Limpieza e Hidratación: Lava tu rostro e hidrata según tu tipo de piel. Deja absorber unos 3 a 5 minutos. Piel mixta/grasa: Aplica un primer matificante o para poros en la zona T. Piel seca: Opta por un primer iluminador o hidratante.

Los ojos



Profesional hack: Maquillar los ojos primero evita que el residuo de las sombras arruine el trabajo de la base de maquillaje. Sombra de Transición: Aplica un tono marrón claro o neutro mate sobre la cuenca del ojo con una brocha difuminadora suave, haciendo movimientos de abanico. Profundidad: Aplica un tono más oscuro (marrón café, ciruela o negro) en la "V" externa del ojo y difumina hacia adentro para marcar la mirada. Luminosidad: Aplica una sombra satinada, con glitter o metalizada en el centro del párpado móvil con la yema del dedo o una brocha plana húmeda.

Delineado y pestañas



Haz un delineado preciso (líquido o en gel). Aplica sombra oscura en la línea inferior de las pestañas. Riza las pestañas y aplica dos capas de máscara de pestañas (o añade pestañas postizas de tira para un impacto glam).

Un acabado profesional

Tras los primeros pasos de este maquillaje de noche, completar la guía permitirá llevar tu imagen a otro nivel. Seguir cada recomendación resulta fundamental para destacarse en el lugar al que vayamos:

Piel impecable y cobertura



Base de Maquillaje: Utiliza una base de cobertura media a alta y de larga duración. Aplícala con esponja húmeda (para un acabado natural) o brocha tupida (para mayor cobertura). Corrector: Aplica un corrector iluminador en forma de triángulo invertido bajo las ojeras, en el tabique nasal y el centro de la frente. Difumina suavemente integrándolo con la base.

Contorno, rubor e iluminación



Contorno / Bronceador: Aplica un tono frío o neutro debajo de los pómulos, sienes y mandíbula para esculpir el rostro. Rubor: Aplica en las manzanas de las mejillas o ligeramente hacia las sienes para un efecto lifting. Los tonos durazno o rosa cálido funcionan muy bien de noche. Iluminador: Aplica en los puntos altos del rostro: parte superior de los pómulos, hueso de la ceja, arco de Cupido y punta de la nariz.

Sellado y cejas



Polvo Traslúcido: Sella la zona de las ojeras y la zona T utilizando una borla o brocha suave para evitar brillos no deseados. Cejas: Rellena los huecos con lápiz o pomada haciendo trazos finos que simulen pelo por pelo. Peina con gel fijador transparente para mantenerlas en su sitio.

Labios de Impacto



Delineado: Delinea los labios con un perfilador del mismo tono o un tono más oscuro que tu labial. Relleno: Aplica el labial (los rojos intensos, borgoñas o nudes profundos son ideales para la noche). Toque final: Un punto de gloss en el centro aporta volumen.

Fijación Final

