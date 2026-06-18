Cómo maquillar los ojos marrones y lograr que resalten con los tonos correctos

Se acerca un nuevo fin de semana y de seguro habrá quienes están planeando alguna salida especial o tienen ya agendada una cita. Es por ello que verse bien se convierte en una gran necesidad y no solo tiene que ver con la indumentaria, manicura y el corte de cabello a lucir.

Noticias San Luis Potosí del 17 de junio 2026

El maquillaje cumple un rol preponderante en cualquier look y los productos y técnicas para aplicarlos son de los más variados. Todo dependerá de diversos factores como la ropa que usaremos, el formato de nuestro rostro y el color de los ojos, entre otros.

Beneficios del maquillaje

Los expertos en belleza destacan al maquillaje porque afirman que ofrece importantes beneficios psicológicos y emocionales. Este actúa como una herramienta de expresión personal y un potenciador de la autoestima, dejando en claro el por qué se le da su protagonismo.

En este marco hay que añadir que el acto de maquillarse suele convertirse en un espacio de autocuidado y creatividad, por lo que para muchas personas es un ritual diario dedicado a uno mismo y que además puede reducir el estrés y fomentar la confianza.

¿Cómo maquillar ojos marrones?

No hay dudas de que el maquillaje cumple una gran función estética y, teniendo en cuenta los factores descrito anteriormente, en esta oportunidad nos centraremos en cómo maquillarse cuando tenemos ojos de color marrón.

En los salones de belleza destacan que los ojos marrones tienen una ventaja enorme ya que al ser un color neutro les queda bien prácticamente todo. De todos modos, si el objetivo no solo es que combine, a continuación se detalla una guía para maquillarlos y lograr que resalten y vibren con fuerza:

Los tonos estrella según tu tipo de marrón

Marrón oscuro o casi negro: Los colores intensos y fríos crean un contraste espectacular. El azul marino, el violeta profundo y los grises plateados aportan una luz increíble.

Marrón medio (clásico): Los tonos morados, berenjena y borgoña son tus mejores aliados, ya que contrastan directamente con los pigmentos amarillos/marrones del ojo sin endurecer la mirada.

Marrón avellana o claro (con destellos verdes o miel): Los tonos bronce, cobre y verdes oliva intensifican los reflejos claros y hacen que el ojo parezca más verde o dorado de lo que realmente es.

El contraste que nunca falla: El poder del morado

Si buscas un look de noche o un maquillaje que verdaderamente haga que la gente note el color de tus ojos, los tonos púrpuras y violetas son la opción matemática más efectiva.

Un ahumado en tonos ciruela o morados profundos hace que el marrón del iris destaque inmediatamente por puro contraste cromático, aportando misterio y elegancia sin necesidad de caer siempre en el clásico negro.

Paso a paso para un look diario que resalte la mirada

Para el día a día no necesitas un maquillaje dramático; basta con usar subtonos cálidos que aporten profundidad. Aquí tienes una rutina rápida y efectiva:

