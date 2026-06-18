Cómo incorporar el verde en tus estancias para un aspecto elegante

El verde es un gran color para usar en tu hogar, ya que evitamos usar los mismos tonos neutros beige o blancos de siempre, incorporando estilo e identidad a las estancias, pero es importante aplicarlo correctamente para tener un aspecto elegante.

Para que lo puedas intentar, te detallaremos cómo incorporar el tono en tu hogar, una alternativa base para manejar correctamente el tono y lograr un equilibrio.

¿Cómo aplicar el verde en las habitaciones?

Usar verde en las estancias se ha popularizado en los últimos meses, debido a que logras generar un aspecto elegante, además de otorgar un look más relajado y cálido. Para lograr un buen equilibrio visual, se recomienda aplicar el color de la siguiente forma:

Textiles: Aplica el color en los textiles de tu casa, ya sea en almohadones, mantas o cortinas, ideal para implementar el nuevo tono sin que sea excesivo.

Pared de acento: Si quieres usarlo en tus paredes, aplícalo en una pared para darle mayor impacto visual; además, lograrás una sensación de refugio.

Plantas: Las plantas son una gran forma de incorporar el tono, ya que son accesibles y dan una atmósfera más relajada.

Mueble protagonista: Al igual que la técnica de “pared de acento”, usa un mueble de ese color para que sea la estrella del espacio.

Detalles decorativos: Úsalo en jarrones, velas, libros o piezas de cerámica para tener un aspecto más moderno.

¿Qué transmite el color verde en casa?

El verde en las estancias es un gran tono que podemos usar en nuestra casa, ya que podemos crear ambientes de tranquilidad, ya que se encarga de transmitir el bienestar, nos recuerda a la naturaleza y aporta una sensación de equilibrio en los espacios; esto se debe a que reduce el estrés visual.

Es importante considerar que debemos evitar el uso de colores saturados o muy brillantes; opta por alternativas claras para dar frescura, medios para elegancia y oscuros para darle un look de relajación profunda. Aplicarlo correctamente para que puedas lograr un aspecto elegante.