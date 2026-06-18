Cómo maquillar las cejas escasas y claras con efecto pelo a pelo para que luzcan pobladas: paso a paso

Muchas personas dedican tiempo a maquillarse los ojos, los labios o la piel, pero suelen dejar de lado una parte que puede marcar una gran diferencia en el rostro: las cejas. Aunque parezcan un detalle pequeño, tienen el poder de resaltar la mirada, dar más expresión al rostro y aportar un aspecto más cuidado. De acuerdo con expertos, antes de maquillar nuestras cejas es importante identificar qué tipo de ceja tienes.

Si las tienes poco pobladas o de un tono muy claro, no te preocupes. Con los productos adecuados y algunos pasos sencillos, puedes conseguir que luzcan más definidas y con una apariencia natural, sin que se vean exageradas. En esta guía descubrirás cómo lograr un efecto pelo a pelo para darles más presencia y conseguir un resultado favorecedor para el día a día.

Paso a paso para maquillar las cejas poco pobladas con efecto pelo a pelo para que luzcan pobladas.

El maquillaje pelo a pelo para las cejas se basa en crear líneas finas y cortas que siguen el crecimiento natural de cada vello. El objetivo es rellenar los espacios vacíos de manera discreta para que se vean más abundantes sin perder su aspecto natural. Por eso, según L’Oréal, se ha vuelto una de las opciones más populares entre quienes desean realzar sus cejas de forma sutil, evitando que se vean demasiado marcadas o poco naturales.



Limpia la zona. Antes de comenzar, lava tu rostro y asegúrate de retirar cualquier resto de maquillaje, grasa o suciedad. De esta forma, los productos se adhieren mejor y el resultado dura más tiempo. Hidrata ligeramente. Aplica una pequeña cantidad de crema ligera o tu producto hidratante habitual alrededor de las cejas. Esto ayudará a que la piel se vea más suave y facilitará la aplicación del maquillaje. Peina los vellos. Con ayuda de un cepillo para cejas, acomoda los vellos siguiendo su dirección natural. Este paso te permitirá identificar fácilmente las zonas donde hace falta rellenar. Rellena con trazos finos. Utiliza un lápiz de un color parecido al de tus cejas o cabello y dibuja pequeñas líneas en las áreas con menos vello. Procura seguir la dirección natural de crecimiento para lograr un efecto más realista (de abajo hacia arriba).

Cómo maquillar las cejas escasas y claras con efecto pelo a pelo para que luzcan pobladas: paso a paso|Canva Mantén un acabado suave al inicio. En la parte más cercana a la nariz, realiza trazos más ligeros y sutiles. Puedes marcar un poco más el arco y el extremo para dar mayor definición sin perder naturalidad. Integra el color. Vuelve a pasar el cepillo suavemente sobre las cejas para difuminar los trazos y mezclarlos con los vellos naturales. Esto ayudará a que el resultado se vea uniforme. Fija el resultado. Para terminar, aplica un gel para cejas transparente o con color. Peina los vellos hacia arriba y ligeramente hacia afuera para mantener la forma durante todo el día y conseguir una apariencia más abundante.

Cómo identificar tu tipo de ceja y cómo definirlas

Antes de empezar a rellenarlas, conviene observar su forma natural. No todas tienen la misma estructura, grosor o cantidad de vello, por lo que conocer sus características te ayudará a lograr un resultado más favorecedor y acorde con tus facciones. Estas son algunas de las formas más comunes:



Cejas rectas. Se caracterizan por tener una línea bastante uniforme y poco arqueada. Suelen aportar una apariencia fresca y juvenil. Para realzarlas, basta con rellenar suavemente las zonas con menos vello y respetar su forma natural.

Se caracterizan por tener una línea bastante uniforme y poco arqueada. Suelen aportar una apariencia fresca y juvenil. Para realzarlas, basta con rellenar suavemente las zonas con menos vello y respetar su forma natural. Cejas con arco marcado. Tienen una elevación visible en la parte central que ayuda a destacar la mirada. Al maquillarlas, lo ideal es seguir esa curvatura sin exagerarla para mantener un aspecto equilibrado y natural.

Cómo maquillar las cejas escasas y claras con efecto pelo a pelo para que luzcan pobladas: paso a paso|Canva

Tienen una elevación visible en la parte central que ayuda a destacar la mirada. Al maquillarlas, lo ideal es seguir esa curvatura sin exagerarla para mantener un aspecto equilibrado y natural. Cejas redondeadas. Siguen una curva suave que acompaña la forma del ojo, creando una expresión amable y delicada. Para darles más definición, puedes rellenar los espacios vacíos y difuminar el producto para que el acabado se vea uniforme.

Siguen una curva suave que acompaña la forma del ojo, creando una expresión amable y delicada. Para darles más definición, puedes rellenar los espacios vacíos y difuminar el producto para que el acabado se vea uniforme. Cejas anguladas. Destacan por tener una forma más definida en la parte alta del arco, lo que aporta mayor intensidad y carácter al rostro. En este caso, es importante marcar la forma con sutileza y difuminar bien para evitar que el resultado se vea demasiado rígido.