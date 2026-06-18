Cómo maquillar los ojos pequeños para que se vean más grandes: 4 tips para lograr una mirada más despierta

¿Quieres que tus ojos luzcan más grandes y lograr una mirada más despierta? Aquí te compartimos el secreto: el truco está en aplicar un iluminado correcto, dar mayor profundidad al párpado, jugar con las dimensiones del delineado y tener unas pestañas de impacto. Si bien suena a un gran trabajo, lo cierto es que se trata de pasos verdaderamente sencillos que puedes incorporar a tu rutina del día a día. Aquí te compartimos 4 tips infalibles, ideales para maquillar los ojos pequeños.

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4 tips para maquillar los ojos pequeños para que se vean más grandes

A continuación te compartimos 4 tips infalibles para maquillar los ojos pequeños y hacer que se vean más grandes:

Iluminación

La clave está en iluminar puntos estratégicos para que tu mirada se vea más despierta. Te recomendamos delinear tu línea de agua de un tono claro, como un beige o blanco; así como poner un poco de iluminador en tu lagrimal. Este tip no falla.

Transición

Las sombras de transición también son clave para agrandar la mirada. De preferencia, usa tonos claros por encima de tu pliegue natural y tonos oscuros hacia el exterior del ojo. Difumina bien hacia arriba. Esto creará un efecto de profundidad con el que tu ojo se verá más grande.

Delineado

La técnica del delineado es clave, ya que con esta le puedes dar otra dimensión o forma a tus ojos. El mejor delineado para agrandar la mirada, sin duda, es uno fino, muy al estilo cat o foxy eyes. Recuerda que el trazo debe ir desde la mitad del ojo hacia afuera y levantado.

Pestañas

Finalmente, riza bien tus pestañas y pon el rímel en forma vertical. Esto servirá para alargarlas. Como tip extra, maquilla también las pestañas inferiores. Esto hará que tu mirada luzca más abierta. ¡Y listo! Ya no hay pretexto para tener una mirada de alto impacto. Aquí te compartimos un ejemplo con todos los consejos aplicados: