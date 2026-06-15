Cómo maquillar tus pestañas con doble capa para un efecto de pestañas postizas

El embellecimiento del rostro a través del uso de maquillaje puede abarcar a diferentes productos, técnicas y sectores de enfoque. Esta herramienta tiene una gran versatilidad y es por ello que es de las más elegidas en el mundo de la belleza.

Si bien la base es una de las partes más destacadas del maquillaje, el delineado de ojos, el arqueado de pestañas y la coloración de los labios poseen su importancia.

¿Por qué maquillar tus pestañas?

En el caso de las pestañas, maquillarlas es considerado como uno de los pasos más transformadores de cualquier rutina de belleza. Por este motivo, el rímel o máscara de pestañas es un producto imprescindible.

Cuando se maquillan las pestañas se abre y resalta la mirada, además de aportarle volumen, curvatura y longitud. Así, los ojos se ven más despiertos y grandes, se les define su forma y se puede disimular su cansancio.

Doble capa de pestañas

Ante lo señalado, uno de los efectos más deseados a la hora de maquillar las pestañas es que estas posean un volumen similar al de las pestañas postizas. Para conseguirlo no es necesario acudir a ellas ni a pegamentos, ya que los expertos han revelado un truco que lo permite.

El truco no solo se enfoca en aplicar rímel dos veces, sino que hay que prestar suma atención a la preparación de las pestañas y en la técnica a emplear entre capa y capa. A continuación se detalla el paso a paso para lograr volumen y una longitud de impacto:

La preparación

Asegúrate de que estén limpias: No debe haber restos de maquillaje del día anterior ni de crema hidratante, ya que el aceite hace que la máscara se corra o forme grumos.

El rizador es obligatorio: Riza tus pestañas en tres pasos (presiona en la base, luego en el medio y finalmente en las puntas) manteniendo la presión unos 5 segundos en cada zona. Esto crea una curva natural y hacia arriba, no un doblez en ángulo recto.

Primera Capa - Definición y longitud

La técnica del zig-zag: Coloca el cepillo en la mismísima raíz de las pestañas. Mueve el aplicador de izquierda a derecha (en zig-zag) mientras subes hacia las puntas. Esto deposita la mayor cantidad de producto en la base, dando soporte, y deja las puntas ligeras.

No olvides las esquinas: Usa la punta del cepillo para peinar las pestañas del lagrimal hacia adentro y las del extremo exterior hacia afuera (efecto ojo de gato).

El truco del "polvo"

Con una brocha pequeña para sombras o un hisopo, aplica un toque sutil de polvos traslúcidos sueltos o talco para bebés sobre las pestañas. Esto actúa como un "primer" casero, engrosando el diámetro de cada pestaña antes de la siguiente capa.

Segunda capa - Volumen extremo y sellado