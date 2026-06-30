Cómo maquillar tus pestañas escasas para conseguir un volumen brutal

Resaltar la belleza de un rostro puede demandar diferentes pasos y productos, pero muchas veces no se trata de estos factores, sino que algunos trucos pueden ayudarnos a cumplir determinado objetivo.

El maquillaje es una herramienta muy versátil y abarca diferentes pretensiones a la hora de embellecer un rostro. Además de cubrir imperfecciones, puede resaltar facciones o darle a la mirada mayor protagonismo.

¿Por qué maquillar las pestañas?

Cada zona del rostro tiene su importancia a la hora de utilizar maquillaje y es por eso que, en esta oportunidad, la atención se centra en las pestañas. De acuerdo con expertos en belleza, maquillarlas es uno de los pasos más transformadores de cualquier rutina de belleza, y la razón principal se reduce a un principio básico de la percepción visual: el contraste.

Cuando se maquillan las pestañas, al oscurecer, alargar y espesarlas, se crea un marco oscuro alrededor del iris que genera un impacto inmediato en cómo se percibe el rostro. Sin embargo, se debe tener en cuenta el tipo de pestañas que tenemos.

¿Cómo maquillar pestañas escasas?

Sobre lo señalado anteriormente, los especialistas señalan que tener pestañas escasas o finas no significa que debamos renunciar a una mirada de impacto. Fuentes relacionadas con este rubro precisan que con la técnica adecuada, la elección del producto y un par de trucos estratégicos, se puede duplicar visualmente su volumen sin necesidad de recurrir a pestañas postizas y a continuación se detalla el paso a paso definitivo para lograr un volumen brutal:

La preparación

Rizador de pestañas (obligatorio): Si tenés pocas pestañas, mantenerlas elevadas es vital para que se vean más largas y densas. Riza en tres pasos: desde la raíz, luego en el medio y finalmente en las puntas, presionando suavemente unos segundos en cada zona.

El súper truco del polvo traslúcido: Antes de aplicar la máscara, sella tus pestañas con una capa ligerísima de polvo traslúcido (usando una brocha pequeña o un hisopo). Esto crea una textura extra a la que el rímel se adherirá, engrosando cada pelo desde el primer segundo.

Usa una prebase (Primer): Si quieres llevar el volumen al siguiente nivel, aplica una prebase de pestañas (suelen ser blancas o transparentes). Aportan fibras que se pegan a tus pestañas naturales, multiplicando su grosor y longitud.

La elección de la máscara correcta

Fórmula: Opta por fórmulas voluminizadoras o plumping. Evita las que son exclusivamente "alargadoras", ya que suelen ser más líquidas y pueden dejar las pestañas separadas y con efecto "patas de araña".

El cepillo: Busca cepillos de cerdas gruesas, tupidas y clásicas (de nylon), o de silicona con dientes muy juntos. Estos atrapan absolutamente todas las pestañas, incluso las más pequeñas, y depositan más cantidad de producto.

La técnica de aplicación "Efecto Multiplicador"

El movimiento en Zig-Zag: Apoya el cepillo bien firme en la raíz de las pestañas y realiza un movimiento de zig-zag hacia los lados mientras subís. Esto deposita la mayor cantidad de producto en la base, dando un efecto de mayor densidad.

El truco de los 360°: No maquilles solo el lado de abajo. Aplica una capa ligera por la parte superior de las pestañas (mirando hacia abajo) y luego vuelve a peinarlas hacia arriba. Esto las envuelve por completo en producto, duplicando su grosor.

Construye en capas (sin dejar secar del todo): Aplica una primera capa, espera unos 15-30 segundos (que esté húmeda pero no completamente seca) y aplica la segunda. Si dejas que se seque del todo entre capas, se formarán grumos difíciles de manejar.

Trucos visuales para potenciar el volumen