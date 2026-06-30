Ideas DIY: Cómo hacer un centro de mesa rústico para el comedor con corchos de vino usados

El 2026 parece ser un año en el que, puntualmente, muchas personas han decidido ponerse manos a la obra para mejorar su calidad de vida. Ya sea a través del ejercicio físico y otros cambios de hábitos, como también incursionando en prácticas están buscando un cable a tierra.

Noticias Querétaro del 29 de junio 2026

Los expertos también aconsejan actividades alejadas de las pantallas y en donde nuestra mente se desconecte un poco de la rutina y el estrés. Así es como las manualidades, el reciclaje, la reutilización y las ideas DIY ganan terreno en cada vez más hogares.

El auge de las ideas DIY

En cuanto a las ideas DIY, estas hacen referencia a la posibilidad de crear con nuestras propias manos elementos decorativos a partir de materiales que de seguro tenemos en casa. “Hazlo tú mismo” es el significado de las siglas que contienen proyectos muy creativos y que por lo general encontramos en redes sociales y acompañados por tutoriales.

El auge del movimiento DIY se ha consolidado como una respuesta global a la cultura del consumo masivo, impulsado por la búsqueda de sostenibilidad, la personalización y el ahorro económico, sintetizan diversas fuentes consultadas. En este punto, se destaca que millones de personas han redescubierto el valor de la autosuficiencia, transformando esta actividad en una forma de expresión creativa y una terapia contra el estrés urbano.

¿Cómo hacer un centro de mesa?

Para quienes están pensando en sumarse al movimiento DIY, una de las propuestas más interesantes de abordar es la creación de un centro de mesa rústico para el comedor con corchos de vino usados. Es considerada una gran idea y no demanda de muchas herramientas ni conocimientos previos.

A continuación, se detalla el paso a paso para emplear este material ideal como lo es el corcho para darle forma a un elemento decorativo que lucirá espectacular:

Materiales

Dos recipientes de vidrio cilíndricos (uno grande y uno más chico que quepa dentro del grande dejando un espacio de unos 3 a 5 cm alrededor).

Una vela de noche o velón que quepa en el recipiente chico.

Corchos de vino (cantidad necesaria para rellenar el espacio).

Un hilo de yute o arpillera.

Paso a paso