5 maquillajes de último momento para apoyar a la Selección Mexicana en el México vs. Ecuador del Mundial 2026 hoy, 30 de junio

¡Que se sienta la fiebre mundialista! Este martes, todo el país se pinta de tricolor para el duelo entre México vs. Ecuador como parte de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México en punto de las 7:00 p.m.. Si deseas sumarte a la gran fiesta del fútbol, pero estás en la oficina o haciendo tus deberes, ¡no te preocupes! Aquí te compartimos 5 maquillajes de último momento para apoyar a la Selección Mexicana. ¡Son fáciles y súper rápidos de hacer!

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México vs. Ecuador: 5 maquillajes de último momento para apoyar a la Selección Mexicana hoy, 30 de junio

Desde un delineado sencillo hasta sombras con glitter… ¡Checa estas 5 ideas de maquillaje tricolor para apoyar a la Selección Mexicana en su duelo contra Ecuador este martes!

1. Delineado sencillo

Este delineado es súper fácil y rápido de hacer. Solo necesitas tres lápices: uno verde, blanco y rojo. Pinta sobre la línea de agua y el resultado será encantador.

2. Sombra tricolor sencilla

Otro maquillaje sencillo pero hermoso es esta sombra tricolor. La clave está en difuminar bien entre tonos. Para elevar el maquillaje, agrega un poco de glitter o sombra con brillos en el lagrimal.

3. Delineado gráfico

Para este delineado puedes usar lápices de colores, sombras con un ligero toque de agua o delineadores líquidos de colores. Sólo traza algunas líneas del color de la bandera sobre tu párpado y obtendrás un maquillaje precioso. Para elevarlo, puedes añadir pedrería, pero esto es opcional.

4. Delineado fácil con puntos

¡Sin duda, el delineado más fácil y bonito que verás! Apóyate de la parte trasera de una brocha delgada y traza puntos tricolor en la forma de la cuenca de tu párpado. Complementa con un labial rojo y el resultado será fenomenal.

5. Sombra tricolor con glitter

Si buscas un maquillaje más llamativo, te recomendamos agregar una capa de glitter sobre tu sombra tricolor. Para hacerlo más cargado, puedes incorporar un delineado grueso en tono negro y pestañas postizas. ¡Checa este ejemplo!

Sea cual sea el estilo que elijas, estas opciones son perfectas para armar un maquillaje en cinco minutos. Lo mejor de todo es que estarás lista para gritar los goles de México en este partido tan crucial. ¡El chiste es sumarse a la gran celebración del fútbol!