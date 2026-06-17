Cómo maquillar tus pestañas inferiores para agrandar los ojos visualmente

El maquillaje no es una simple herramienta de belleza sino que es entendida como un conjunto de productos y técnicas que tienen como objetivo ocultar o disimular alteraciones cutáneas con el fin de mejorar el bienestar psíquico y social de una persona, de acuerdo a datos difundidos por la Universidad de Salamanca (España).

Isabel es señalada de querer quedarse con todo el patrimonio familiar

Su importancia es tal que la industria detrás del maquillaje no deja de lanzar al mercado productos y los profesionales del rubro se han multiplicado.

¿Por qué maquillar las pestañas?

Cuando se habla de maquillaje no solo se hace referencia al rostro en su conjunto, sino que se puntualiza en cada parte de este debido a la importancia particular de cada una. En el caso de las pestañas, maquillarlas es un paso fundamental en la rutina porque transforma la mirada al instante.

Diferentes fuentes de información precisan que el embellecimiento de las pestañas aporta volumen, longitud y definición, lo que hace que los ojos luzcan notablemente más grandes, abiertos y expresivos.

¿Cómo maquillar pestañas inferiores?

Es por lo señalado que toma notoriedad una técnica que se centra en maquillar las pestañas inferiores. Esta es considerada como uno de los mejores trucos coreanos y de pasarela para abrir la mirada al instante.

Al respecto, hay que tener en cuenta que se debe aplicar la técnica correcta ya que si nos pasamos podemos endurecer los ojos o crear un efecto de "ojo caído". El secreto está en jugar con las direcciones y las ilusiones ópticas, y para conseguirlo se detalla a continuación el paso a paso ideal:

Paso preparatorio clave

Ilumina la línea de agua: Antes de tocar las pestañas, aplica un lápiz de ojos color beige, nude o blanco en la línea de agua inferior. Esto extiende visualmente la esclerótica (la parte blanca del ojo), haciéndolo parecer más grande y despierto de inmediato. Limpia el exceso de producto: Saca el aplicador de la máscara de pestañas y quita casi todo el exceso con un pañuelo de papel. Para las pestañas de abajo necesitas muy poco producto; si queda pesado, las pestañas se caen y achican el ojo. Aplica en vertical, no en horizontal: Coloca el cepillo de forma completamente vertical (apuntando hacia tu ojo) y usa la punta para peinar las pestañas una por una hacia abajo. Esto las alarga al máximo sin crear grumos ni unirlas en bloques gruesos.

Enfócate en el centro: Concentra la mayor cantidad de producto y longitud en las pestañas del centro del ojo (justo debajo de la pupila). Si estiras mucho las de las esquinas exteriores, puedes dar un efecto de ojo almendrado o rasgado, pero si quieres redondear y agrandar, el centro es la clave.

3 trucos de maquillador profesional