El maquillaje menos recomendado por su efecto “acartonado”

Los productos de belleza siguen multiplicándose en el mercado y ampliado el gran abanico de opciones para quienes buscan verse siempre bien. El maquillaje es una de las herramientas más utilizadas y nos solo las técnicas se actualizan sino que hay productos y trucos que van mutando con el tiempo.

Noticias Michoacán del 5 de mayo 2026

Dependiendo los objetivos que se persigan o los efectos que se busquen, o intenten evitar, conocer sobre maquillaje es fundamental. Es por eso que la Inteligencia Artificial (IA) está recibiendo un gran caudal de consultas enfocadas en estos temas.

El maquillaje no siempre funciona

En esta oportunidad, la aplicación Gemini remarca que no siempre funciona porque el maquillaje es una herramienta de interacción química y física, no una solución universal. “Su efectividad depende totalmente de la compatibilidad entre los ingredientes del producto y la fisiología de la piel; por ejemplo, una base con base de aceite puede ‘romperse’ o separarse si se aplica sobre una piel excesivamente grasa o con una hidratante de base acuosa”, sentencia la IA.

Además, Gemini afirma que hay que tener en cuenta factores externos como la humedad ambiental, la temperatura corporal y la textura natural del rostro (poros, descamación o líneas de expresión) ya que determinan si el maquillaje se asienta correctamente o si termina enfatizando precisamente aquello que se buscaba disimular.

Maquillaje efecto acartonado

Gemini pone de relieve que el maquillaje puede fallar cuando no se alinea con la iluminación del entorno o cuando la aplicación no considera la movilidad del rostro, provocando que el producto se cuartee al gesticular.

En este marco, la Inteligencia Artificial señala que lograr un acabado natural y "jugoso" en la piel puede ser un desafío cuando se utilizan ciertos tipos de productos que, por su formulación, tienden a resecarse o asentarse en las líneas de expresión, creando el temido efecto "acartonado". Es por eso que Gemini detalla cuáles son los productos menos recomendados si buscas evitar esa textura pesada y cómo equilibrar su uso:

