El maquillaje menos recomendado por su efecto “acartonado”
Este es el maquillaje menos recomendado por su efecto “acartonado”. La Inteligencia Artificial advierte por qué no escogerlo.
Los productos de belleza siguen multiplicándose en el mercado y ampliado el gran abanico de opciones para quienes buscan verse siempre bien. El maquillaje es una de las herramientas más utilizadas y nos solo las técnicas se actualizan sino que hay productos y trucos que van mutando con el tiempo.
Noticias Michoacán del 5 de mayo 2026
Dependiendo los objetivos que se persigan o los efectos que se busquen, o intenten evitar, conocer sobre maquillaje es fundamental. Es por eso que la Inteligencia Artificial (IA) está recibiendo un gran caudal de consultas enfocadas en estos temas.
El maquillaje no siempre funciona
En esta oportunidad, la aplicación Gemini remarca que no siempre funciona porque el maquillaje es una herramienta de interacción química y física, no una solución universal. “Su efectividad depende totalmente de la compatibilidad entre los ingredientes del producto y la fisiología de la piel; por ejemplo, una base con base de aceite puede ‘romperse’ o separarse si se aplica sobre una piel excesivamente grasa o con una hidratante de base acuosa”, sentencia la IA.
@noe_makeupartist Luego porque les queda acartonado el rostro?😖 se pasan chicas 🫣🤣 Por suerte aquí les dejaré todos los trucos de cómo maquillarse como profesionales Uds mismas 💕 síganme para más ✨ #maquillaje #tutorialdemaquillaje #makeup #makeuptutorial ♬ sonido original - NOELIA ILLESCAS
Además, Gemini afirma que hay que tener en cuenta factores externos como la humedad ambiental, la temperatura corporal y la textura natural del rostro (poros, descamación o líneas de expresión) ya que determinan si el maquillaje se asienta correctamente o si termina enfatizando precisamente aquello que se buscaba disimular.
Maquillaje efecto acartonado
Gemini pone de relieve que el maquillaje puede fallar cuando no se alinea con la iluminación del entorno o cuando la aplicación no considera la movilidad del rostro, provocando que el producto se cuartee al gesticular.
En este marco, la Inteligencia Artificial señala que lograr un acabado natural y "jugoso" en la piel puede ser un desafío cuando se utilizan ciertos tipos de productos que, por su formulación, tienden a resecarse o asentarse en las líneas de expresión, creando el temido efecto "acartonado". Es por eso que Gemini detalla cuáles son los productos menos recomendados si buscas evitar esa textura pesada y cómo equilibrar su uso:
- Bases de alta cobertura con acabado mate extremo: Las bases diseñadas para durar 24 horas o con una densidad muy alta suelen tener una concentración elevada de polvos y pigmentos. Al secarse, absorben la humedad natural de la piel, lo que provoca que el rostro pierda dimensión y se vea rígido. El riesgo: Si tienes piel seca o madura, estas bases se cuartean casi instantáneamente.
- Correctores de pote o pasta: Los correctores que vienen en formato de crema densa o tarro son excelentes para cubrir imperfecciones puntuales, pero aplicarlos en la zona de la ojera suele ser un error. La piel del contorno de ojos es la más fina del cuerpo; un producto muy denso se agrupará en cada pequeña línea de expresión al gesticular.
- Polvos traslúcidos con base de talco: El exceso de polvo es el principal responsable del efecto acartonado. Los polvos que contienen mucho talco tienden a ser más opacos y pesados. El uso de la técnica "baking" (dejar una capa gruesa de polvo por varios minutos) no es recomendable para todo tipo de pieles, ya que extrae toda la hidratación del área.
- Primers con exceso de silicona: Aunque las siliconas rellenan poros, si se aplica una capa demasiado gruesa debajo de una base mate, se crea una barrera que no deja que el maquillaje se funda con la piel. El resultado es una capa que parece "flotar" sobre el rostro y que se rompe con el movimiento facial.