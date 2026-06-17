4 opciones que están reemplazando los armarios voluminosos en dormitorios pequeños
Si el espacio se está volviendo un problema al momento de organizar tu cuarto, puedes pribar con armarios funcionales que no son estorbosos y se ven elegantes.
Mantener el orden en una habitación pequeña puede sonar complicado, pero no es imposible, menos si se recurre a los muebles indicados. Por ejemplo, las tendencias en decoración de interiores 2026 están apostando por diseños funcionales que no resulten estorbosos, como los armarios modernos que dejan de lado a los clósets clásicos que ocupan mucho espacio.
Los 4 tipos de armarios que son ideales para organizar la ropa en una recámara reducida
Racks abiertos minimalistas. Uno de los aspectos imprescindibles al momento de comprar un mueble, es si resulta de utilidad y sirve para facilitar las tareas diarias, así sean simples como el elegir los atuendos día a día. Y en este caso, un rack abierto para colgar las prendas es una excelente opción para cambiar los armarios tradicionales y hasta aportan a una decoración minimalista.
Estantes flotantes tipo repisa para reemplazar los armarios grandes. Contrario a lo que muchos creen, las repisas no solo son para las zonas altas de los muros ni para poner adornos, sino que también existen versiones amplias de estantes que sirven perfectamente bien para guardar la ropa y los zapatos. Lo más importante es instalarlo en una parte que no sea estorbosa al paso y que preferentemente no esté muy cerca de las ventanas, para evitar que las prendas se llenen de polvo.
Tubos metálicos empotrados a la pared. Muy parecido al estilo de los racks para ropa, están los tubos metálicos que van fijados a la pared y que funcionan muy bien para colgar todo tipo de prendas. Elige un muro despejado en tu habitación y coloca esta estructura de lado a lado, cerciorándote de que queden bien empotrados para que no se caigan. También está la opción de poner dos tubos para mayor alcance y hasta un zapatero de metal abajo para tener todo en su lugar.
Camas con cajoneras integradas. Los muebles multifuncionales están arrasando en las tendencias de mobiliario en 2026 y una de las mejores ideas para reemplazar los armarios estorbosos en cuartos chicos, definitivamente son las camas que incluyen cajoneras integradas. Se trata de estructuras que en los laterales tienen gavetas con buen espacio para poner blusas, pantalones, vestidos y todo tipo de prendas.