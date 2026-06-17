4 opciones que están reemplazando los armarios voluminosos en dormitorios pequeños

Mantener el orden en una habitación pequeña puede sonar complicado, pero no es imposible, menos si se recurre a los muebles indicados. Por ejemplo, las tendencias en decoración de interiores 2026 están apostando por diseños funcionales que no resulten estorbosos, como los armarios modernos que dejan de lado a los clósets clásicos que ocupan mucho espacio.

Los 4 tipos de armarios que son ideales para organizar la ropa en una recámara reducida