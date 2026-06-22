Cómo maquillar tus pestañas en verano para que no se corra la máscara

Comenzó el verano en el hemisferio norte y las altas temperaturas comienzan a hacerse sentir con mayor intensidad que en la primavera. Mientras muchos aman esta temporada del año para realizar actividades al aire libre, otros las padecen por diferentes motivos.

El tema de la estética es uno de los que se puede ver influido negativamente por el calor y es que quienes utilizan maquillaje comienzan a lidiar con los productos y técnicas que les permitan verse bien en todo momento.

Maquillaje en días de calor

Expertos en el rubro de la belleza coinciden en que cuando el maquillaje se enfrenta a las altas temperaturas del verano, el principal riesgo es que se derrita, se corra o pierda su fijación. Esto se debe a que el calor activa la producción de sudor y sebo en nuestra piel y provoca que la base de maquillaje se cuartee, la máscara de pestañas deje manchas oscuras bajo los ojos y los poros terminen obstruidos.

A esto podemos anexar que si dejamos los cosméticos expuestos directamente al sol o dentro del carro, el calor puede alterar su fórmula por completo, separando los aceites de los pigmentos y arruinando su textura. Por lo tanto, el verano parece ser un gran enemigo para el maquillaje y quienes lo utilizan a diario.

Maquillar pestañas en verano

Más allá de lo señalado, la industria de la belleza es una de las más reconocidas a nivel mundial y así como proliferan productos y técnicas de maquillaje, también lo hacen los trucos y tips para que nos luzcamos siempre.

Ahora, ante la llegada del verano, y sabiendo que el calor y la humedad son los peores enemigos de la máscara de pestañas, los consejos de los expertos en belleza apuntan a la preparación como a la elección de los productos correctos. Es por eso que a continuación se ofrece una guía paso a paso para mantener las pestañas intactas bajo el sol:

Prepara la zona (menos es más)

Evita cremas pesadas: No apliques el contorno de ojos o la crema hidratante justo antes de maquillarte. Si lo haces, espera a que se absorba por completo y retira el exceso con un tisú. Sella con polvo: Aplica un toque de polvo traslúcido en el párpado móvil y debajo de las pestañas inferiores. Esto absorberá el sudor y la grasitud a lo largo del día.

El truco del rizador

Riza tus pestañas antes de aplicar cualquier producto. Al mantenerlas elevadas y curvas, evitas que las puntas rocen constantemente la piel del párpado inferior o superior, reduciendo drásticamente la transferencia por fricción.

Usa una prebase (primer de pestañas)

Si tenés un evento largo o vas a estar muy expuesta al calor, aplica una capa de primer transparente para pestañas. No solo aporta volumen y definición, sino que crea una barrera física que ayuda a que la máscara se fije mucho mejor y no se desprendan partículas negras.

Elegí la fórmula adecuada

En verano, la máscara clásica de diario tiene que guardarse en el cajón. Tus opciones infalibles son:

Waterproof (A prueba de agua): Es la resistencia clásica. Soporta el sudor, las lágrimas y los chapuzones, aunque requiere un desmaquillante bofásico (al aceite) para retirarla sin dañar la pestaña.

Water-resistant: Ideal si no te gusta la rigidez de las fórmulas a prueba de agua. Soporta la humedad ambiental y el sudor ligero, pero sale más fácil.

Máscaras "Tubing" (Termosensibles): Son la salvación moderna. En lugar de pintar la pestaña, crean unos pequeños "tubos" de polímero alrededor de cada pelo. No se corren con el sudor ni la grasa, y se retiran increíblemente fáciles solo con agua tibia y una leve presión de los dedos.

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