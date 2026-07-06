Maquillaje para piel grasa: Trucos infalibles para evitar los brillos todo el día

El maquillaje es una de las herramientas de belleza más destacadas y utilizadas. Sin embargo, que cumpla con su propósito depende de muchos factores que deben tomarse en cuenta para no caer en errores que luego nos hagan ver mal.

En esta oportunidad, la atención se posa sobre las personas que tienen la piel grasa ya que maquillarlas tiene cierta complejidad. El exceso de sebo tiene un poder solvente que comienza a descomponer el maquillaje, haciendo que los productos se deslicen, se cuarteen o desaparezcan a las pocas horas de haberlos aplicado.

La preparación de la piel grasa

Teniendo en cuenta lo señalado, resulta necesario aprender a lograr un maquillaje que permita a las personas con piel grasa lucir bien y evitar los brillos todo el día. Es por eso que los expertos en belleza firman que la preparación es el 80% del éxito y que el peor error es saltarte la hidratación por miedo a los brillos.

Lo primero que hay que hacer es una limpieza profunda, usando un gel limpiador con ácido salicílico para liberar los poros. Después, aplicar una hidratación fluida optando por texturas en gel o emulsiones oil-free con base de agua y, por último, cerrar la rutina con el protector solar ideal eligiendo fórmulas de toque seco (dry touch) o con efecto matificante que se encargará de controlar los brillos durante el día.

Trucos de maquillaje anti-brillos

Tras el primer e importante paso de preparar la piel grasa antes del maquillaje, los trucos que más se destacan en este aspecto se detallan de la siguiente manera, cumpliendo con un paso a paso fundamental para lograr los objetivos propuestos:

El poder del primer (Prebase)

Concéntralo únicamente en la zona T (frente, nariz y mentón) y en las zonas donde tengas poros más abiertos.

¿Qué buscar? Fórmulas a base de silicona si necesitas alisar textura, o primeros específicos de efecto matificante químico.

La regla de oro para la Base y el Corrector

Texturas líquidas o en polvo: Evita a toda costa las bases en crema o con acabado dewy (luminoso). Busca etiquetas que digan "matificante", "long wear" (larga duración) o "no comedogénico".

Menos es más: Aplica capas muy finas. Si te pones una máscara gruesa de maquillaje, el calor de la propia piel va a derretir el producto más rápido cuando empiece a salir el sebo.

Herramienta clave: Usa una esponja húmeda (bien escurrida) a toques. Esto asienta el producto en la piel en lugar de arrastrarlo.

El "Baking" y el sellado inteligente

Polvos traslúcidos sueltos: Son mucho más livianos que los compactos. Los de acabado mineral o con base de sílice son excelentes para absorber la grasa.

La técnica del Baking localizado: Aplica una cantidad generosa de polvo suelto con una esponja en la zona T y debajo de los ojos. Déjalo actuar un par de minutos mientras te maquillas los ojos y después retiras el exceso con una brocha gorda.

El truco final: Bruma fijadora