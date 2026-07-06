“Aquí están los finalistas": Nace NUEVO EQUIPO en MasterChef 24/7 y buscan aliados para las estrategias

Los equipos entre cocineros de MasterChef 24/7 cada vez están más divididos y ahora ya se fundó un nuevo grupo que está dispuesto a todo para avanzar en la competencia. Se trata de las "jochipuercas", creado por Luis y Ramahá, quienes a pesar de que tuvieron conflictos en el pasado, decidieron solucionar todo y estarían decididos a hacerle frente al resto de sus compañeros.

Esta unión llega justo unos días después de que ambos protagonizaron discusiones con sus antiguos aliados; Luis con "Las Divas" al considerar que habían actitudes con él que ya no le agradaban; y Ramahá con "Los yucahuaches", porque Ixdit le reprochó que no les tenga lealtad aún cuando ellos lo defendieron de todos los ataques de Carmen.

Luis y Ramahá explican el origen de su nuevo equipo en MasterChef 24/7

Con el singular humor que caracteriza a los participantes, Ramahá y Luis explicaron que el nombre de "Jochipuercas" es un juego de palabras que les pareció divertido y que a partir de ahora irán utilizando para hacerse notar. Además, demostraron que ya dejaron atrás las rencillas que los separaron y que hasta los pusieron en contra.

Por su parte, el creador de "Notibola" se aventuró a decir que, al menos desde su perspectiva, este equipo podría tener a dos finalistas o dos semifinalistas, pues piensa que tienen lo necesario para llegar a las últimas etapas de la cocina más famosa de México. "Opino que este team la va a romper y me atrevo a decir que aquí están dos de los finalistas", dijero divertidos, haciendo burlas de lo irónico que sería que al final se convirtieran en los siguientes eliminados de MasterChef 24/7.

Luis y Ramahá ya fundaron su propio equipo en MasterChef 24/7|ESPECIAL

¿Nora ya tiene aliados en MasterChef 24/7?

A pesar de que apenas están buscando con quiénes podrían unir fuerzas, Luis y Ramahá sí dejaron en claro que les gustaría integrar a Nora al nuevo equipo de las "Jochipuercas". Por lo que no dudaron en hacerle una propuesta, incluso a pesar de que la cocinera, que apenas lleva dos semanas en la competencia, ha demostrado tener mayor afinidad con "Las Divas".

De momento, Nora no les ha dado una respuesta, aunque sí les dio la idea de que podrían llamar al equipo "Xochipuercas", haciendo referencia a que ella es de Xochimilco y esta sería una forma de incluirla desde el nombre. Así que lo más probable es que en los próximos días les diga que eligió y los líderes de este nuevo grupo vayan reclutando a otros compañeros para ganar fuerza ante "Las guapas del barrio" y "Los yucahuaches".