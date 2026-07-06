Cómo iluminar tu mirada cansada con sombras claras después de los 60 años

Con el paso de los años, la piel del contorno de los ojos experimenta cambios naturales que pueden hacer que la mirada luzca más apagada o cansada. Sin embargo, un maquillaje bien aplicado, especialmente con sombras en tonos claros, tiene el poder de iluminar los ojos, suavizar las facciones y brindar un aspecto más descansado sin necesidad de recurrir a técnicas complicadas.

Si eres una mujer que no quiere recurrir a cirugías estéticas para alzar la mirada, aquí te dejamos algunos secretos clave para elegir sombras de colores, ténicas estratégicamente de aplicación para resaltar la belleza natural.

Sombras claras: el secreto para una mirada más fresca

Después de los 60 años, los expertos en maquillaje recomiendan optar por maquillar los ojos con sombras en tonos claros como beige, champán, marfil, durazno suave, albaricoque, rosa claro dorado sutil, ya que con estos tonos crearas un efecto de luz, aportando luminosidad al párpado y creando la ilusión de unos ojos más abiertos y despiertos.

A diferencia de las sombras muy oscuras, que pueden endurecer las facciones o acentuar líneas de expresión, los tonos claros ofrecen un acabado más delicado y favorecedor. Para conseguir un resultado natural, basta con aplicar el color más luminoso sobre el párpado móvil y añadir un tono ligeramente más profundo en la cuenca para optar por una dimensión sin recargar el maquillaje.

Otro truco consiste en colocar un pequeño toque de sombra satinada en el lagrimal y debajo del arco de la ceja. Este detalle ayuda a la luz y opta un efecto inmediato de frescura. Además, utilizar fórmulas con acabado satinado permite conseguir un efecto elegante sin resaltar la textura de la piel.

¿Cómo beneficia este maquillaje después de los 60?

Elegir sombras claras no solo mejora la apariencia del maquillaje, sino que también ofrece múltiples beneficios estéticos. Entre ellos destaca la capacidad de hacer que los ojos parezcan más grandes y luminosos, equilibrar el aspecto del párpado cuando ha perdido firmeza y suavizar visualmente las líneas de expresión.

Complementar las sombras con unas pestañas bien definidas, un delineado fino en tonos café o gris y unas cejas cuidadosamente peinadas ayuda a enmarcar la mirada sin endurecerla. Asimismo, mantener la piel del contorno de los ojos bien hidratada antes del maquillaje favorece una aplicación uniforme y evita que los productos se acumulen en los pliegues